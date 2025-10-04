Het was weer ploeteren voor Ajax, dat uit tegen Sparta met veel pijn en moeite een puntje opraapte (3-3). Ajax-trainer John Heitinga stond er verloren bij in de Rotterdamse regen. Ook was er een aanvaring met de scheids.

Ajax kwam nog wel op voorsprong in Het Kasteel, maar keek na 55 minuten tegen een achterstand aan van 3-1. Een vierde treffer voor Sparta hing in de lucht.

In de 75e minuut, toen het 3-2 was, werd Ajax-middenvelder Kian Fitz-Jim na een duwtje van Lance Duijvestijn van de bal gezet. Arbiter Bas Nijhuis liet het spel doorgaan.

'Kappen nu'

Heitinga maakte in woord en daad duidelijk dat hij vond dat de scheids een foute beslissing had gemaakt. Hij sprong op van de bank, ging langs de zijlijn staan en slingerde een hoop opmerkingen richting Nijhuis.

De fluiter viste een gele prent uit zijn kleding en toonde de kaart aan de Ajax-trainer. Daarbij voegde hij hem dit toe: "Kappen nu. Anders zit je daar", wijzend naar de tribune.

Aanvoerder Davy Klaassen

Aanvoerder Davy Klaassen moest niet voor het eerst de laatste weken verklaren waarom het zo moeizaam ging bij de Amsterdammers. "Nee we waren niet goed genoeg. Alleen de laatste tien minuten ga je iets opportunistischer spelen. Dan creëer je wat en hoop je dat het goed valt. Dat gebeurde gelukkig twee keer", aldus Klaassen.

Hij verwacht wel dat Ajax meer kan dan wat het nu laat zien. "Ja dat denk ik wel, maar daar moeten we hard aan blijven werken", aldus de middenvelder. "De vastigheiden moeten er meer inslijpen. Het is nu niet genoeg om dit soort teams onze wil op te leggen", sprak hij tegen ESPN.

Ajax-trainer John Heitinga

Heitinga vindt dat hij voldoende capaciteiten heeft voor de functie van hoofdtrainer van Ajax. "Ik heb alle vertrouwen in mezelf", zei hij na het gelijkspel tegen Sparta Rotterdam (3-3). "Ik ga voor de club door het vuur en heb alle vertrouwen in dat we het met z'n allen voor elkaar krijgen."

