NAC Breda speelt vrijdagavond in eigen huis tegen FC Groningen. Het Rat Verlegh Stadion staat daarbij niet alleen in het teken van de wedstrijd, maar ook van een wereldberoemde artiest: DJ Tiësto. Zo mocht hij de toss verzorgen, deze verliep alleen niet helemaal goed.

Voorafgaand aan de wedstrijd presenteerde de Brabantse club het compleet zwarte uittenue. Deze is een ode aan Tiësto en het Avondje NAC. Op het shirt zijn naast het clublogo en de sponsoren verschillende logo’s van Tiësto te zien.

Speciaal nummer

"Tiësto hangt de wereldpremière van zijn nieuwe track RVN op aan het shirt, een nummer dat speciaal is gemaakt met NAC in het achterhoofd. Het shirt bevat bij de release een chip, waardoor dragers met hun telefoon rechtstreeks contact maken met een speciale launchpage die met de artiest is opgezet", zo vertelt de club verder over het shirt.

Daarnaast gaf NAC een speciale reden waarom dit volledig zwarte tenue op vrijdag voor het eerst te zien zou zijn. Het was omdat het de eerste thuiswedstrijd 'van de donkere maanden oktober, november en december'.

De DJ was als eregast aanwezig in het stadion. Ook mocht hij de toss voorafgaand aan de wedstrijd verzorgen. Deze liep alleen niet helemaal soepel. Tiësto liet al schuddend het muntje straal uit zijn hand vallen.

Fan van NAC

De in Breda geboren DJ heeft al jarenlang een grote liefde voor NAC. Tiësto deelde warme herinneringen die hij heeft aan de Parel van het Zuiden. "Ik ben geboren hier om de hoek, het is vijf minuten lopen naar mijn ouderlijk huis. Ik keek er vroeger elke twee weken naar uit. NAC is altijd mijn club geweest", zo vertelde hij aan ESPN.

Tegenwoordig woont Tiësto in de VS. Desondanks volgt hij NAC nog altijd. "Ik kijk nog steeds veel, via livestreams. En ik heb nog veel familie en vrienden in Breda die me op de hoogte houden."

Tijs Verwest

Tiësto, oftewel Tijs Verwest, werd op 17 januari 1969 geboren in Breda en geldt als een van de meest succesvolle en invloedrijke dj’s ter wereld. Al meer dan 25 jaar behoort de Nederlandse grootheid tot de absolute wereldtop, met een indrukwekkend repertoire en talloze internationale hits.

