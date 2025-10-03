De Nederlandse clubs zijn, op Go Ahead Eagles na, ronduit slecht begonnen aan de Europese hoofdtoernooien. Ook Wim Kieft zag het met lede ogen aan en trok in zijn column voor De Telegraaf een pijnlijke conclusie, waarbij met name Ajax en John Heitinga het moesten ontgelden.

Ajax verloor op dinsdagavond van Marseille, en over het strijdplan van de Amsterdammers was het nodige te doen. Ook Kieft had er het zijne over te zeggen. " Er was een plan, maar wel een verkeerd plan. Hoe kan je op de middenlijn spelen met een onzekere ploeg tegen snelle aanvallers als Igor Paixao, Mason Greenwood en Pierre-Emerick Aubameyang? Pure zelfmoordtactiek."

Na afloop vertelde Ajax-trainer Heitinga dat hij veel gesprekken voert met technisch directeur Alex Kroes, iets waar Kieft zijn vraagtekens bij zet. " Waarom dan met Kroes? Je mag hopen dat hij zich niet met de tactiek bemoeit, maar als je Ajax ziet spelen, lijkt het wel of Kroes de tactiek bepaalt. Het is naïef te denken dat deze directeur weet hoe deze sportieve malaise het hoofd te bieden."

Tip

De oud-international heeft dan ook een tip voor de coach van de Amsterdammers. " Heitinga kan beter een kop koffie drinken met voetbal- en Ajax-mensen als Danny Blind en Louis van Gaal. Het wordt voor Heitinga allemaal heel pijnlijk met alle pijlen die op hem worden gericht. Ook verbaal is hij niet sterk genoeg en komt hij niet overtuigend over om die aanvallen af te slaan."

AZ

Ook voor AZ had Kieft geen goed woord over. De Alkmaarders verloren verloren op donderdagavond kansloos met 4-0 van het Cypriotische AEK Larnaca. " Ieder seizoen is het hetzelfde liedje in Alkmaar met periodes waarin de ploeg ver wegzakt. De club komt ieder seizoen weer tekort om de stap naar de topdrie structureel te maken."

Hij vervolgde: " FC Utrecht doet het nog slechter met vier nederlagen en een gelijkspel in de laatste vijf wedstrijden. Ook Ron Jans heeft geen toverstokje."

PSV

Over PSV, een van zijn oude clubs, is Kieft iets positiever. " PSV deed het beter in de Champions League tegen Bayer Leverkusen met een gelijkspel", zo schrijft hij. Al heeft de oud-voetballer wel het nodige te zeggen over één speler van de Eindhovenaren.

"Wat Jerdy Schouten bezielde bij de pass op Armando Obispo zal wel nooit duidelijk worden. Zoiets verwacht je niet van hem. Dan hoor je dat hij verder goed heeft gespeeld, maar dat is toch echt een misvatting. Zo’n fout is hetzelfde als een spits die drie grote kansen om zeep helpt. Een pijnlijk moment voor Schouten."

Kieft zag ook Feyenoord verliezen, maar daar merkte hij wel enige lichtpuntjes op. Zo speelden Luciano Valente en Ayase Ueda sterk volgens hem.

Pijnlijk

Dat nota bene Go Ahead Eagles uiteindelijk de enige ploeg is die heeft gewonnen in Europa, is pijnlijk volgens kieft. "Niet PSV, Ajax, Feyenoord, FC Utrecht of AZ, maar Go Ahead Eagles redt de meubelen met de enige overwinning sinds de start van de groepsfase."

De oud-voetballer trekt dan ook een harde conclusie: "Eén overwinning en één gelijkspel in elf wedstrijden met slechts vier gemaakte doelpunten is net zo pijnlijk als wat Ajax over zichzelf heeft afgeroepen bij Olympique Marseille."