Feyenoord neemt het woensdag op tegen SC Braga in de Europa League en doet dat in ieder geval met twee basisdebutanten. Dat maakte trainer Robin van Persie een dag voor de wedstrijd bekend op de persconferentie.

Buitenspeler Gonçalo Borges en spits Casper Tengstedt beginnen woensdag in de uitwedstrijd tegen SC Braga in de Europa League.

Gonçalo Borges

Borges, die in juli voor bijna 11 miljoen euro werd overgenomen van FC Porto, moest het tot dusverre vooral stellen met een rol op de bank of als invaller. "Iedere nieuwe speler moet bij zijn nieuwe club wennen, aan de cultuur en de speelstijl. Hij heeft tijd gehad om fitter en beter te worden en zich onze manier van werken eigen te maken. Gonçalo wil snel. Dat zit in de aard van het beestje, ik snap het ook. Ik denk dat hij er klaar voor is", aldus Van Persie.

Borges ontbrak zondag in het uitduel met AZ (3-3) wegens het overlijden van zijn oma. "Het is een moeilijke week geweest voor mij en mijn familie. Het gaat nu oké. Ik heb veel berichten gehad van fans die mij supporten. Dat voelt goed", vertelde de Portugees, die het niet altijd makkelijk vond om op de bank te zitten. "Ik werk zo hard als ik kan, vanaf dag één. Het is begrijpelijk dat er veel van mij wordt verwacht, ik ben een grote aankoop. Ik moet de beslissingen van de trainer respecteren."

Casper Tengstedt

Feyenoord haalde Tengstedt ook uit Portugal, bij Benfica, en betaalde voor hem bijna 7 miljoen euro. Van Persie: "Tengstedt had zeven weken vakantie gehad en kwam niet helemaal fit aan. Als ik hem nu vergelijk met zijn beginperiode, word ik daar blij van. Ook hij heeft tijd nodig gehad om te wennen."

Toppers blijven thuis

Eerder werd al bekend dat drie topspelers van Feyenoord achterblijven in Rotterdam. Givairo Read, Ayase Ueda en Leo Sauer krijgen rust, zo meldt de club op de eigen website. Van Persie heeft daarentegen wel Hwang In-beom, Jordan Lotomba en Gonçalo Borges terug. De twee eerstgenoemden keren terug van een blessure, terwijl Borges twee wedstrijden ontbrak wegens privéomstandigheden.

Aston Villa, Panathinaikos, VfB Stuttgart, Celtic, FCSB, Sturm Graz en Real Betis zijn de andere tegenstanders in de groep. Braga eindigde vorig seizoen als vierde in Portugal en plaatste zich afgelopen zomer via de voorronden voor de Europa League.

