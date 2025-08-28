Het nieuwe seizoen is amper onderweg of we hebben het eerste bekersprookje al te pakken. Grimsby Town (vierde niveau van Engeland) versloeg woensdagavond de gevallen grootmacht Manchester United na een thriller. Maar of iedereen daar zo blij mee was...

De nummer 5 van de League Two kwam verrassend op voorsprong tegen United, dat met een mix van jong talent en gevestigde namen speelde. Trainer Ruben Amorim moest uiteindelijk de kanonnen van de bank halen om er een penaltyserie uit te slepen; Bryan Mbeumo en Harry Maguire maakten er 2-2 van. Dus kwamen er penalty's.

Keeper de grote held

Daarin miste Clarke Oduor als eerste. Hij vergat Grimsby Town op 3-2 te zetten. Daardoor kon Matheus Cunha bij 4-4 Manchester United naar de volgende ronde schieten, alleen toen lag keeper Christy Pym in de weg. Hij scoorde zelf de 10-9 in de penaltyserie en zag even later invaller Mbeumo de bal tegen de lat schieten. Groot feest in het piepkleine stadionnetje.

Toch waren er bij doelman Pym gemixte gevoelens, zo onthulde hij na afloop bij Sky Sports. "Ik ben een Manchester United-fanI, dus ik ben eigenlijk ook een beetje woedend", zei hij gekscherend. "Nee, voor avonden als dit speel je voetbal. Fantastisch", erkende hij. Pym vond dat hij het nog wat beter had kunnen doen, aangezien er veel penalty's in gingen. "Ik heb er een gehouden, de jongens hebben de rest gedaan. Briljant."

Onvergetelijke avond

Linksbuiten Vernam, die tijdens het interview naast Pym stond, had de strafschoppenserie liever overgeslagen. "Niet dat ik deze man niet vertrouw, maar het is erg nerveus. Het bleef maar doorgaan... De standaard van sommige penalty's van Manchester United was ongelooflijk. Het is een geweldig gevoel, eentje die voor altijd zal blijven bestaan", glunderde Vernam, die goed was voor een goal en een assist.