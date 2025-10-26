De kritieken op Arne Slot, Virgil van Dijk en de rest van Liverpool zijn niet mals na de vierde nederlaag op rij in de Champions League. De Nederlanders lieten zich na afloop van de enorme deceptie tegen Brentford (3-2 verliespartij) van zich horen.

Liverpool-trainer Arne Slot denkt gezien te hebben wat er nodig is om met zijn ploeg uit een negatieve spiraal te komen. De landskampioen verloor zaterdag bij Brentford (3-2). Het was de vierde competitienederlaag op rij. "Wat ik moet doen, is kijken naar wat we fout doen en wat we goed doen", zei Slot op de persconferentie na afloop. "Ik heb vandaag een duidelijk beeld gekregen van waar we ons moeten verbeteren. Dat was in andere wedstrijden niet het geval. Basisdingen gingen niet goed."

'Dat helpt ook niet'

Liverpool kreeg bij de vier nederlagen op rij telkens een vroeg doelpunt tegen, zoals dat woensdag in de Champions League ook gebeurde tegen Eintracht Frankfurt. Daar werd wel met 5-1 gewonnen. Tegen Brentford was het ook weer na vijf minuten al raak. "Ze wonnen meer duels dan wij en ze wonnen meer tweede ballen. En als je hier komt, dan weet je dat zij makkelijk scoren uit spelhervattingen en counters. Precies zo kregen we twee doelpunten tegen. Het helpt ook niet als je al na vijf minuten met 1-0 achterstaat. Maar zelfs met slecht spel zijn we in staat om twee doelpunten te maken."

Virgil van Dijk

Het is voor het eerst sinds 2021 dat Liverpool vier duels op rij verloor in de Premier League. "Het is bijzonder teleurstellend", zei aanvoerder Virgil van Dijk tegenover de website van zijn club. "We hebben geprobeerd voort te bouwen op die overwinning in Frankfurt, maar het is geen geweldige avond geworden." Van Dijk veroorzaakte ook nog een betwiste strafschop. "Ik weet het niet. De scheidsrechter leek de bal eerst buiten het strafschopgebied te leggen, maar gaf uiteindelijk toch een penalty."

Alles over Premier League

Check hier het laatste nieuws over de Premier League, bekijk ook het aankomende programma, de stand en de eerdere uitslagen en via onze speciale clubpagina's ben je altijd snel op de hoogte van de ontwikkelingen bij jouw favoriete club.