Liverpool heeft het lek nog lang niet boven. Trainer Arne Slot en zijn mannen verloren zaterdag uit van Brentford met 3-2. Het is de vierde nederlaag op rij in de Premier League.

Na Crystal Palace, Chelsea en Manchester United heeft nu ook Brentford de code van Slot gekraakt. De landskampioen van vorig seizoen raakt het contact kwijt met de koplopers in de Engelse competitie.

Stekende bijen

Brentford heeft als bijnaam The Bees en dan ligt de woordgrap voor de hand: "De bijen steken The Reds", zo kopt Daily Mail. The Athletic luidt de alarmbellen en kopt: "Is de kans op titelprolongatie van Arne Slot en Liverpool nu al verkeken?"

"Als Liverpool had gedacht dat de worstelingen van dit prille seizoen nu over zijn, dan zit de club ernaast", aldus The Athletic. "Arne Slots team zette weliswaar een punt achter de reeks nederlagen door van Eintracht Frankfurt te winnen met 5-1, maar de trip naar Brentford legde alle zwakheden pijnlijk bloot. In een chaotische pot verloor het met 3-2 en wat betreft het prolongeren van de Premier League-titel ziet het er niet zo best uit nu."

Krankzinnige inzinking

Daily Mail is ook verbaasd over het verval bij The Reds. "Deze inzinking is tamelijk krankzinnig. Ik weet nu wat je denkt: waarom begin ik niet met krediet geven aan Brentford? Ja, ze waren geweldig, daar hebben we het zo nog wel over, maak je niet dik. Maar Liverpool vormt hét verhaal", aldus de krant.

De schrijver gaat verder: "Ze waren oppermachtig vorig seizoen in de Premier League. En nu verliezen ze week na week, ondanks dat er 500 miljoen euro is gespendeerd aan spelers. De resultaten zijn zwak en de optredens zijn zwak. Ze worden met de wedstrijd zwakker. De kampioenen worden op elk vlak te kakken gezet. Ze mogen van geluk spreken dat het verschil beperkt bleef tot één goal."

Crisis

The Sun heeft het over een 'full-blown crisis', kortom een totale crisis. De journalist spitste zijn oren en hoorde een plagerig liedje van de Brentford-fans: "Je wordt morgenochtend ontslagen", zongen ze richting Arne Slot. "Dat zal vast niet gebeuren", aldus de krant, "maar de kans op titelprolongatie krijgt een enorme deuk."

