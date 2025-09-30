PSV wacht een zware klus in het Champions League-duel tegen Bayer Leverkusen. Naast het gemis van drie spitsen verkeert de ploeg in een mindere fase, waardoor trainer Peter Bosz moet improviseren. Het maakt het speciale treffen met zijn ex-werkgever extra uitdagend. "Dan moet je de rust bewaren en in ieder geval je eigen pad blijven volgen. En dat lukt me meestal wel", stelt Bosz op de persconferentie.

Bosz stond tussen 2019 en 2021 aan het roer bij Leverkusen en kijkt met warme gevoelens terug op zijn tijd daar. "Ik heb er een prachtige tijd gehad, met fijne spelers en een goede staf. De lijnen binnen de club waren kort. Ik kijk heel positief terug, op de laatste dag na. Het is nooit leuk als je eruit wordt gegooid. Daarna ben ik nog een keer teruggekomen in 2024, toen ze kampioen werden. En door niemand herkend. Dat was ook de bedoeling. Samen met Rob Maas zat ik op de tribune", zegt Bosz.

'Nog steeds veel contact'

Dat het voor Bosz een speciaal duel blijft, blijkt wel uit het feit dat hij nog jaarlijks afspreekt met mensen van de club. "Dit is in ieder geval een van de clubs waar ik het het meest naar mijn zin heb gehad. Een keer per jaar gaan we ergens een hapje eten, de ene keer in Nederland, de andere keer in Duitsland. Dus dat geeft wel aan dat er nog steeds contact is met die mensen. En dat we in die tijd heel fijn met elkaar omgingen en dat eigenlijk nog steeds doen. Dus ja, het is een mooie periode geweest."

Beide Champions League-ploegen zijn matig begonnen aan het huidige seizoen. Het leverde Leverkusen zelfs al een ontslag van de hoofdtrainer op. Erik ten Hag werd na twee competitieduels en een bekerwedstrijd op straat gezet. "Natuurlijk heeft dat mij verbaasd. Dat gebeurt niet vaak en als dat wel gebeurt, ook nog eens bij een club en trainer die je kent, dan ben je verrast. Maar ik ben er niet bij geweest en weet niet wat er gespeeld heeft, dus vind ik ook niet dat het aan mij is om daar iets over te zeggen", licht Bosz toe.

Twee ploegen in wederopbouw

De wedstrijd tussen PSV en Leverkusen brengt twee teams tegenover elkaar die zich in een opbouwfase bevinden. Beide ploegen hebben afscheid moeten nemen van belangrijke spelers. "Je weet dat je soms als trainer en team niet de tijd krijgt om iets op te bouwen. Maar dat is de voetballerij. Daar hebben heel veel ploegen mee te maken, buiten clubs als Bayern München en Real Madrid. Als zij willen dat spelers bij hen blijven, blijven die. Dat is bij ons niet zo, maar dat is hoe wij in de voetbalpiramide staan."

De trainer benadrukt dat geduld en consistentie essentieel zijn in zo’n proces. "Dat vinden een heleboel mensen moeilijk, want die denken alleen maar: je moet nu presteren en het moet nu gelijk lopen. Dat kan niet altijd. Dat is ook helemaal geen probleem. Het is ook wel leuk dat je weer de kans krijgt om aan een nieuw elftal te bouwen. En dat heeft even tijd nodig. Dan moet je de rust bewaren en in ieder geval je eigen pad blijven volgen. En dat lukt me meestal wel", meent Bosz.

Géén voltallige eerste spits

PSV bereidt zich zonder zijn eerste en tweede spits voor. Door het uitvallen van Allassane Pléa, Myron Boadu en Ricardo Pepi, heeft Bosz besloten om jeugdspeler Robin van Duiven bij de selectie te halen. "Wij gaan het oplossen en dan laat ik weten wie er speelt,” zegt hij ietwat geheimzinnig. "Als ik denk aan Robin, dan lijkt het mij superspannend wat hij nu meemaakt. Het brengt iets ontwapenends in de groep, want voor hem is dit een mooie ervaring."

Ondanks het gemis van belangrijke spelers weigert Bosz bij de pakken neer te zitten. Hij benadrukt dat het zijn taak is om oplossingen te vinden. "Het is zeker vervelend, maar ik ben de trainer en moet met de oplossingen komen. Dat is waar ik mee bezig ben. Ik ga zeker niet met mijn handen in het haar zitten. Dat kan niet, dat wil ik niet, dat is niet mijn karakter ook. We zullen met oplossingen moeten komen", besluit de ervaren oefenmeester.

