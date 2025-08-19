Alexander Isak is nog altijd de gedroomde aankoop van Liverpool en Arne Slot. De Zweedse spits wil weg bij Newcastle United. Heel de zomer gaat het al over een transfer, terwijl Isak zweeg. Tot nu toe. Via Instagram klapte hij uit de school.

De Zweedse aanvaller reageerde naar aanleiding van zijn afwezigheid bij de PFA Awards. Isak was één van de zes genomineerden voor Speler van het Seizoen en werd ook opgenomen in het Premier League-elftal.

De aanvaller benadrukt dat de club een belofte aan hem niet is nagekomen, waardoor het vertrouwen is geschaad. Hij stelt dat de relatie tussen hem en Newcastle hierdoor niet langer kan voortduren en dat een vertrek de beste oplossing is voor alle partijen.

Isak spreekt zich uit over 'misleidende' verhalen

In zijn story op Instagram bedankte Isak zijn teamgenoten en andere werknemers binnen Newcastle United die hem in zijn ontwikkeling hebben gesteund. Daarna gingen alle remmen los. "Ik ben niet aanwezig bij de ceremonie. Met alles wat er gaande is, voelde het niet gepast om daar te zijn", trapt hij af.

"Ik heb lang gezwegen terwijl anderen spraken. Door dit zwijgen konden mensen hun eigen versie van de gebeurtenissen opdringen, ook al weten ze dat die niet overeenkomt met wat er echt achter de schermen is gezegd en afgesproken. De realiteit is dat er beloftes zijn gedaan en de club kent mijn standpunt al lange tijd. Om nu te doen alsof deze problemen pas net aan het licht komen, is misleidend", verzekert de Zweed.

Isak wil weg

"Wanneer beloftes worden gebroken en het vertrouwen verdwijnt, kan een relatie niet voortduren", gaat hij verder. "Dat is de situatie voor mij op dit moment – en daarom is een verandering in het belang van iedereen, niet alleen van mij."

Een paar weken geleden onthulde David Ornstein dat Newcastle Isak vorige zomer had geïnformeerd dat hem op dat moment geen nieuw contract kon worden aangeboden vanwege de financiële regels. Toen zou hij duidelijk hebben gemaakt dat dit zijn laatste seizoen in het shirt van The Magpies zou zijn.

