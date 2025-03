Belgische media trekken pijnlijke conclusie na het zien van duels van België en Nederland

In België heerst het pessimisme over het nationale elftal De Rode Duivels. In het dagblad HLN wordt de Belgische nationale ploeg vergeleken met de Nederlandse en daaruit kan slechts één conclusie komen: Nederland is een leuker elftal dan België.

'Wie weet verpletteren de Rode Duivels zondag Oekraïne en krijgt Oranje op hetzelfde moment een pak slaag in Spanje. Tot dan is dit verhaal de realiteit: Nederland is een leuker elftal dan België. Zo mistroostig het beeld van de Rode Duivels mag zijn, zo hoopgevend is vandaag de perceptie rond Oranje', zo luidt de snoeiharde conclusie van HLN.be over het elftal van de Belgen.

Forse kritiek op bondscoach die Ajax-talent liet debuteren: 'Zijn hier wel met profvoetbal bezig' De carrière van Jorthy Mokio zit de laatste weken enorm in de lift. De Belgische middenvelder krijgt steeds vaker speeltijd in het eerste van Ajax en bondscoach Rudi Garcia liet hem donderdagavond debuteren voor de Rode Duivels. Echter was niet iedereen het eens met de invalbeurt voor Mokio.

De Kuip

De Belgische krant stuurde een verslaggever naar Rotterdam voor de wedstrijd van Oranje tegen Spanje. Die journalist bleek vooral onder de indruk van één aspect van de wedstrijd: de sfeer in het stadion De Kuip. 'Terwijl de Duivels in elkaar stortten in Murcia, zaten we in Rotterdam temidden een volksfeest. De Kuip: never a dull moment. Dat was niet normaal.'

Beste speler

In België is men ook unaniem over de man die Nederland kleur gaf in het duel met de Spanjaarden. Frenkie de Jong was volgens de Belgen de allerbeste. 'Eén speler kan een groot verschil maken. Frenkie de Jong wordt in mei 28 — de gezegende leeftijd voor een voetballer. De Jong is verlost van zijn enkelblessure en was een reus in De Kuip. Geen wonder dat FC Barcelona weer zo goed aan het voetballen is. We zijn niet vergeten hoe in oktober Frenkie de Jong in zijn eentje Real Madrid ontmantelde tijdens zijn invalbeurt van vijfenveertig minuten. Frenkie de Jong is een completere Youri Tielemans.'

Ook Jeremie Frimpong maakte grote indruk. 'Vragen we ons in België af wanneer Jérémy Doku (22) zal ontploffen in de nationale ploeg, dan is Jeremie Frimpong (24) gisteravond ontploft voor Oranje. Zoef de Haas én Speedy Gonzales bijeen. Frimpong, omhoog gekatapulteerd door Xabi Alonso bij Leverkusen, neemt lang niet altijd de beste keuze als hij aan zijn acties begint, maar hij is zó snel, zó onnavolgbaar, dat geen énkele Spanjaard grip had op hem.'

Ook de Liverpool-sterren van Oranje, Cody Gakpo en Virgil van Dijk, maakten indruk. 'Nederland heeft met Cody Gakpo een sluipschutter van grote klasse. Gakpo is slim, en beheerst tijd en ruimtes. Gakpo scoort bovendien makkelijk in het shirt van Oranje. Iemand met al die kwaliteiten hebben de Duivels evenmin. Zoals wij ook geen Virgil van Dijk hebben achterin. Stond de defensie van België tegen Oekraïne op lemen voeten'