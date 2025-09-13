Ajax is (voor even) koploper van de Eredivisie. De Amsterdammers wonnen in de eigen Johan Cruijff ArenA met 3-1 van PEC Zwolle. Die uitslag doet vermoeden dat het eenvoudig ging, maar dat was het met name na rust verre van.

Ajax begon sterk aan het duel in de eigen Johan Cruijff ArenA en Wout Weghorst had dat moeten belonen met een vroege 1-0. De spits schoot echter vanaf een meter of elf tegen de uitstormende Tom de Graaff. Laatstgenoemde was drie minuten later kansloos toen Mister 1-0 Davy Klaassen de bal na een mooie aanval over hem heen wipte.

Gebaartjes van doelpuntenmaker Godts

Ajax bleef daarna vrolijk doorgaan met goed voetballen. Godts, die voor het eerst een basisplaats had, maakte indruk met goede acties. Uiteindelijk werd zijn gedrevenheid beloond met een goal. De Belgische flankenflitser schoot beheerst raak na een goede pass van Kenneth Taylor. Dat vierde hij door met zijn hand praatgebaartjes te maken.

Benauwde tweede helft

Waar Ajax in de eerste helft dominant was, konden de spelers van John Heitinga elkaar in de tweede helft nauwelijks vinden. Dat zorgde voor gemor onder het publiek. Heitinga greep in en wisselde liefst vier keer. Josip Sutalo, één van die wisselspelers, ging in de fout en leidde de aansluitingstreffer van PEC in. Kaj de Rooij maakte hem.

Ajax kreeg het daardoor nog flink benauwd, want de uitploeg kreeg door een brutaal slotoffensief flinke mogelijkheden op de 2-2. Juist aan de andere kant gooide Godts de boel op slot.

Dolberg blijft op de bank

De Belg kreeg in de slotfase een publiekswissel. Maar nieuwkomer Kasper Dolberg verving hem niet. De Deen bleef 90 minuten lang op de bank, evenals Raúl Moro. Oscar Gloukh kwam er pas na 67 minuten spelen in.

