Ajax doet er goed aan de jeugd het voetbal en het simpele plezier terug te geven. Maar het kan niet los gezien worden van een strijd die ze verloren hebben. In de regio heeft AZ het gewonnen van Ajax, omdat daar jeugdspelers simpelweg kans hebben op een plek in het eerste elftal.

Ajax heeft een nieuw plan gedeeld waarin ze het scouten voor de jeugdopleiding op de schop doen. De onder 8 van de club gaat in de ban. Ajax gaat zich focussen op honderden jonge talenten in plaats van de twintig die zij selecteren en een jaar op de club houden. In plaats daarvan laten ze de kinderen op de eigen club ontwikkelen, in de sociaal veilige omgeving waar ze met hun eigen vriendjes blijven voetballen.

Goed voor de jonge spelers

Eens per week biedt Ajax trainingen aan op de verbonden amateurclubs aan de beste spelertjes. Voor Ajax een manier om veel talenten in beeld te houden en voor de kinderen een goede omgeving om te genieten van het spelletje. Marco van Basten is een groot voorstander van de switch van Ajax en is van mening dat kinderen tot minimaal twaalf jaar oud vooral ongedwongen en lekker met de bal bezig moeten zijn.

Het zorgt voor een gezondere sfeer dan die nu bij sommige clubs uit het betaald voetbal heerst. Door vroeg spelers in de jeugdopleiding te betrekken, creëer je mogelijk veel waarde. Maar de druk die bij de jonge spelers wordt gelegd, is niet per definitie is gezond. Veel clubs in Nederland hadden dat al door, en hanteren deze werkwijze al langer. Ook Ajax gaat nu eindelijk in die ontwikkeling mee.

Concurrentiestrijd

De keuze van deze werkwijze kan echter niet los worden gezien van een concurrentiestrijd die Ajax aan het verliezen is in de regio. De Amsterdammers hebben dan wel betere salarissen en een grotere naam, op het gebied van doorstroom is AZ inmiddels degene die de dienst uitmaakt. Kijk vooral al naar de laatste vijf jaar: in Alkmaar hebben verschillende jeugdspelers de hoofdmacht gehaald en vervolgens grote transfers gemaakt. Zoals bijvoorbeeld Tijjani Reijnders of Teun Koopmeiners.

Werkwijze Ajax

Bij Ajax worden talenten in Jong Ajax gestald, maar stoten ze nauwelijks door naar het eerste. Eén van de grootste kritiekpunten bij de Amsterdammers de afgelopen zomer. Rayane Bounida wordt door de komst van Oscar Gloukh geremd in zijn ontwikkeling en ook Jorthy Mokio zag dat Ajax voor zijn positie op het veld iemand van Liverpool op huurbasis binnenhaalde.

De nieuwe zet van Ajax is sowieso goed voor de ontwikkeling van kinderen. Maar het zou al helemaal perfect werken als uiteindelijk ook de opleidingsgeest terugkomt binnen de club. Zodat er nooit meer een talent op huurbasis hoeft te worden gehaald.