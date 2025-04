'Bend it like Dec-ham': bijzondere vergelijking tussen Declan Rice en legendarische landgenoot

In Engeland raken ze niet uitgesproken over één speler van Arsenal. Declan Rice was met twee schitterende vrije trappen de grote man tijdens de spectaculaire stunt op Real Madrid (3-0) in de kwartfinale van de Champions League. De vergelijking met een legendarische landgenoot is al snel gemaakt.

David Beckham schoot in zijn spelerscarrière de ene na de andere vrije trap binnen. Een van de meest memorabele is die tegen Griekenland in 2001 met de nationale ploeg, waarmee hij Engeland naar het WK van 2002 in Zuid-Korea en Japan trapte. Die tweede van Rice dinsdagavond toonde enkele gelijkenissen. 'Rice, Rice Baby', kopte The Mirror, verwijzend naar het bekende nummer Ice Ice Baby van Vanilla Ice.

'Arsenal schrijft geschiedenis en beleeft de beste avond in het Emirates Stadium sinds het negentien jaar geleden werd gebouwd. De briljante Rice brengt Real Madrid in diepe rouw. Een gouden kans voor Arsenal om de laatste vier van de Champions League te bereiken', schreef het medium.

Bend it like Dec-ham

'Bend it like Dec-ham', kopte The Sun, verwijzend naar de befaamde kreet Bend it like Beckham. 'Adembenemend', omschreef Sky Sports de goals van Rice. Toch heeft de Engelsman nog even te gaan om zijn legendarische landgenoot te achterhalen. Beckham scoorde in zijn hele carrière liefst 65 vrije trappen.

Rice staat op twee na dinsdag. Dat deed hij in veertien pogingen, want de middenvelder nam er nog niet veel. Misschien is nu een specialist geboren, al valt dat te betwisten. In 381 wedstrijden hiervoor maakte hij er geen een. Wel werd hij de eerste Engelsman ooit die twee vrije trappen in één wedstrijd scoorde.

