Arsenal zorgt voor enorme shock tegen Real Madrid, goal van veelbesproken Thomas Müller niet genoeg bij Bayern - Inter

In de kwartfinales van het prestigieuze Champions League hebben de twee gigantische krakers van jewelste zeker niet teleurgesteld. Arsenal boekte een sensationele 3-0 overwinning tegen Real Madrid, terwijl Inter in een bizarre ontknoping zorgde voor een 1-2 zege.

De wedstrijd tussen Arsenal en Real Madrid is dé kraker in de Champions League-kwartfinale. Het duel kwam langzaam op gang in de eerste helft, maar er volgden geweldige kansen voor Kylian Mbappé en een krachtige kopbal van Declan Rice. Tóch werd het na rust pas écht een sensatie. Declan Rice zorgde namens Arsenal na een uur spelen voor de openingstreffer, door een vrije trap op schitterende wijze langs de muur te krullen.

Declan Rice zet stadion Arsenal in vuur en vlam met deze twee wonderschone vrije trappen tegen Real Madrid Declan Rice is dé held van het rode deel van Londen. De Engelse middenvelder was dinsdagavond tweemaal trefzeker namens Arsenal tegen Real Madrid in de Champions League. Beide doelpunten waren van grote klasse.

Wéér een magistrale vrije trap van Rice

Enkele minuten later herhaalde Rice zijn kunststukje, maar ditmaal schoof hij de bal beheerst in de verre hoek langs Real-doelman Thibaut Courtois. De Engelsman overtrof zichzelf met deze schitterende treffer, waardoor zelfs de spelers van Real Madrid niet anders konden dan applaudisseren. Nog geen vijf minuten later was het wéér raak voor Arsenal. Mikel Merino kreeg de bal heerlijk voor zijn linker en krulde de bal knap in het doel: 3-0.

Spektakel in München

Bij Bayern München en Inter was het overduidelijk een stuk vermakelijker dan in de andere kwartfinale. De Duitsers begonnen uitstekend en kregen via Harry Kane dé kans om op voorsprong te komen. De Engelsman schoot een vrije schietkans echter op de buitenkant van de paal, terwijl Michael Olise even later ook nog nipt voorbij het Italiaanse doel schoot.

In de eindfase van de eerste helft nam Inter de dominatie over. Zij waren dodelijk effectief en kwamen op slag van rust op voorsprong door een schitterende treffer van Lautaro Martinez. Een voorzet vanaf de linkerkant werd door Marcus Thuram knap teruggelegd met de hak, waarna Martinez de bal weergaloos met de buitenkant van zijn rechtervoet in het Bayern-doel schoot: 0-1.

In de tweede helft viel er aanzienlijk minder te genieten, maar in de absolute slotfase zorgden beide teams alsnog voor spektakel. In de 85e minuut bracht Bayern-aanvaller Thomas Müller, geheel uit het niets, de gelijkmaker op het bord. Het leek erop dat Bayern en Inter met een gelijkspel huiswaarts zouden keren, maar plotseling volgde een onverwachte wending. Davide Frattesi zorgde alsnog voor de belangrijke 1-2, waardoor de Italianen het in de thuiswedstrijd met een uitstekende uitgangspositie zullen opnemen tegen de Duitse titelhouder.

Alles over Champions League

