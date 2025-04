Clubs in Premier League profiteren mee na overtuigende zege Arsenal op Real Madrid in Champions League

In een volgepakt, sfeervol Emirates Stadium overtuigde Arsenal dinsdagavond tegen recordhouder Real Madrid in de Champions League. Het werd liefst 3-0 voor 'The Gunners'. Daarmee staat Arsenal met anderhalf been in de halve finales, maar toch heeft de overwinning al wat opgeleverd voor de collega's.

Engeland krijgt op basis van de coëfficiëntenranglijst namelijk een extra ticket voor de Champions League. Hoewel het Europese seizoen nog even duurt, hebben Engelse clubs er nu al voor gezorgd dat ze bij de twee best presterende landen eindigen. Daarachter vechten Spanje en Italië om de belangrijke plek 2.

Arsenal zorgt voor enorme shock tegen Real Madrid, goal van veelbesproken Thomas Müller niet genoeg bij Bayern - Inter In de kwartfinales van de prestigieuze Champions League hebben de twee gigantische krakers van jewelste zeker niet teleurgesteld. Arsenal boekte een sensationele 3-0 overwinning tegen Real Madrid, terwijl Inter in een bizarre ontknoping zorgde voor een 1-2 zege.

De Spanjaarden hebben één team meer in Europa dan de Italianen, al staat Real Madrid op het randje van uitschakeling.

Vijfde Champions League-ticket voor Premier League

De top vijf van dit seizoen in de Premier League pakt dus een ticket voor de Champions League van volgend seizoen. Op dit moment bezetten Liverpool, Arsenal, Nottingham Forest, Chelsea en Newcastle United die plekken. Manchester City en Aston Villa hijgen de vijfde plek in de nek.

Dit seizoen waren vier clubs uit de Premier League actief in de Champions League: Manchester City, Arsenal, Liverpool en Aston Villa. Naast Arsenal zit ook Aston Villa nog in het toernooi.

Op naar meer?

Er bestaat een kans dat er volgend seizoen zelfs zes of zeven Engelse clubs in de Champions League zitten. Dan moeten Tottenham Hotspur of Manchester United de Europa League winnen en Aston Villa de huidige editie van het miljardenbal.

Dit krankzinnige bedrag valt er nog te verdienen voor de clubs in de Champions League De Champions League stond altijd bekend als het miljoenenbal, maar functioneert al een tijd als miljardenbal. Dit jaar wordt er maar liefst 2,437 miljard verdeeld in het toernooi. Voor de kwartfinalisten valt er nog een behoorlijk deel van die prijzenpot te verdienen. Lees hier het bedrag waar de clubs nu nog voor spelen.

Nederlandse clubs

Nederland kan al het geweld van de Europese toplanden niet bijhouden en is Europees gezien vooral bezig om Portugal achter zich te houden. Dat is voor dit seizoen weer gelukt, wat betekent dat de Eredivisie ook in het seizoen 2026/27 drie teams mag afvaardigen naar de Champions League. In 2002/03 kwam het voor het laatst voor dat er drie Nederlandse teams (Ajax, Feyenoord en PSV) actief waren op het hoogste niveau.

Alles over Champions League

Check hier het laatste nieuws over de Champions League, bekijk ook het aankomende programma en de eerdere uitslagenen via onze speciale clubpagina's ben je altijd snel op de hoogte van de ontwikkelingen bij jouw favoriete club.