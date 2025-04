Wesley Sneijder trekt opmerkelijke conclusie na magistrale vrije trappen Declan Rice: 'Is héél makkelijk'

Declan Rice stal de show bij Arsenal - Real Madrid (3-0) met twee magistrale vrije trappen, maar Ziggo Sport-analist Wesley Sneijder legt de schuld tot tweemaal toe bij Real-doelman Thibaut Courtois. "Ja doei, dan ben je weg...", stelt de oud-international van Oranje.

Arsenal-middenvelder Declan Rice bracht het Emirates Stadium in extase met twee schitterende vrije trappen tegen Real Madrid. Toch analyseert voormalig vrije trappenspecialist Wesley Sneijder de situatie met een kritische blik. "Courtois gaat er simpelweg vanuit dat Saka als linkspoot de vrije trap neemt, waardoor hij zijn muur iets meer naar rechts opstelt. Die bal mag nooit om de muur heen gaan. Het ziet er moeilijk uit, maar voor een rechtspoot is dit héél makkelijk."

Declan Rice zet stadion Arsenal in vuur en vlam met deze twee wonderschone vrije trappen tegen Real Madrid Declan Rice is dé held van het rode deel van Londen. De Engelse middenvelder was dinsdagavond tweemaal trefzeker namens Arsenal tegen Real Madrid in de Champions League. Beide doelpunten waren van grote klasse.

'Rice heeft nog nooit een vrije trap gescoord'

Sneijder, bekend om zijn vrije trappen tijdens zijn carrière, spreekt vanuit ervaring. "Als je een goede trap hebt, en gelukkig had ik dat, dan is dit makkelijk. Rice had nog nooit een vrije trap gescoord, maar toen hij zag hoe slecht die muur stond, dacht hij: 'wacht eens, die kan ik er zo omheen leggen'", verklaart Sneijder. Giovanni van Bronckhorst voegt hieraan toe: "Het is inderdaad heel gemakkelijk om de bal op deze manier met de binnenkant te plaatsen."

Nóg een rake vrije trap

Marco van Basten was over de tweede treffer heel erg duidelijk: "Dit is een schoonheid. Hier kun je als keeper niet veel tegen doen. Deze was kneiterhard en ook nog in de kruizing", vindt de oud-spits. Sneijder plaatst een kanttekening. "Je ziet Courtois gewoon een stap maken, daardoor is hij kansloos. Hij huppelt naar rechts. Ja doei, dan ben je weg. Als hij gewoon op zijn muur vertrouwt, dan heeft die 'm gewoon", besluit de kritische oud-speler van Real Madrid.

