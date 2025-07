Noa Lang is officieel speler van Napoli. De Italiaanse kampioen heeft een akkoord bereikt met PSV over de transfer. De 25-jarige buitenspeler tekent tot medio 2030 in Napels.

Lang kan daar in Napoli de aanval vormen met de Belgische topspelers Romelu Lukaku en Kevin De Bruyne, terwijl ex-Ajacied David Neres op de rechterflank staat. De Bruyne werd deze zomer overigens transfervrij overgenomen van Manchester City en gaat met rugnummer 11 spelen.

Noa Lang is dankbaar

Lang kwam twee seizoenen geleden over van Club Brugge naar PSV. Na twee kampioenschappen met de Eindhovense club vond de aanvaller het tijd voor een nieuw avontuur. "Na twee seizoenen met twee titels is het voor mij tijd om de volgende stap in mijn carrière zetten", reageert Lang vanuit Italië tegen PSV.

"Ik ben dankbaar voor alle mensen binnen en rond de club die vanaf dag één voor me klaar stonden. Ik kijk terug op een succesvolle tijd in Eindhoven en wens PSV veel succes toe voor de toekomst." Lang is niet de enige buitenspeler die is vertrokken: Johan Bakayoko heeft de overstap gemaakt naar RB Leipzig voor een bedrag van rondom de 20 miljoen euro.

Onvoorspelbare speler

PSV gaat de 'uitzonderlijke' Lang missen. "Noa is een onvoorspelbare speler die een wedstrijd op ieder moment kan openbreken of beslissen", zegt directeur voetbalzaken Earnest Stewart. "Voor PSV was hij goud waard en buiten de lijnen hebben we hem leren kennen als een zeer sociale jongen, die erg goed in de groep lag."

"We gaan Noa missen, maar gunnen hem deze fraaie transfer van harte. We bedanken hem voor alles en wensen hem het allerbeste toe richting de toekomst."

Ruben van Bommel

PSV heeft met Ruben van Bommel al een vervanger in huis gehaald. De 20-jarige linksbuiten is voor bijna zestien miljoen euro overgekomen van AZ.

