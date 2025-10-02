Feyenoord speelt donderdagavond in een kolkende Kuip de kraker in de Europa League tegen Aston Villa. Het publiek in Rotterdam had er ongelooflijk veel zin in en werd vlak voor de aftrap ook nog getrakteerd op een kippenvelmomentje door een optreden van een beroemde zanger.

Feyenoord was op voorhand zeker niet de favoriet tegen Aston Villa en dus had het de steun hard nodig tegen de Engelse grootmacht. Er moest dus een manier gevonden worden om de fans nog maar wat meer op te zwepen dan normaal en daar hadden ze daar iets op bedacht.

De Rotterdamse club besloot vorig seizoen om voorafgaand aan thuiswedstrijden in de Champions League de sfeer erin te brengen met bijzondere optreden en ook op een lager Europees niveau werd dat gedaan. Speciaal voor het eerste thuisduel in de Europa League zong er een in Rotterdam hele bekende zanger één van de clubliederen.

Lee Towers zorgt voor kippenvel

Niemand minder dan Lee Towers mocht namelijk in De Kuip opdraven. De 79-jarige zanger is een cultheld in Rotterdam en werd jarenlang gezien als de huiszanger van Feyenoord. Zo trad hij regelmatig op bij huldigingen en is hij de zanger van het clublied 'Mijn Feyenoord'.

Towers, die eigenlijk Leen Huijzer heet, is inmiddels op leeftijd en dus gaat optreden niet altijd meer even makkelijk, maar voor de Europese clash toverde hij maar weer eens zijn gouden microfoon tevoorschijn. Het licht werd gedimt in Rotterdam en de supporters pakten hun zaklamp tevoorschijn waardoor de versie van 'Mijn Feyenoord' van Towers voor kippenvel zorgde.

Ook bij Ziggo Sport-presentatrice Hélène Hendriks beviel het optreden. "Dat is toch schitterend?", vroeg zij aan analisten Kees van Wonderen en Youri Mulder, die alleen maar bevestigend konden antwoorden.

Revanche in Europa League

Feyenoord hoopt met het opgejutte publiek zich te revancheren voor de zwakke start in de Europa League. Coach Robin van Persie koos vorige week tegen Sporting Braga voor een B-elftal en dat team werd op een 1-0 nederlaag getrakteerd. Tegen Aston Villa moeten dus de eerste punten gepakt worden.

