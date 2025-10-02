AZ begon nog met veel goede moed aan de Conference League, maar verbaasde vriend en vijand al na twee minuten door rood te pakken. Alexandre Penetra maakte op de middellijn een smerige overtreding en stond met zijn armen in de lucht en zijn ogen vol verbazing naar de vierde official te gebaren. "Wat gebeurt er nu?!", riep de Ziggo Sport-commentator verbaasd uit.

Het hielp allemaal niet, want zelfs de VAR kon niks meer betekenen voor de Nederlandse club. De Portugese verdediger van AZ werd onverbiddelijk weggestuurd. De 24-jarige Penetra wilde kort op zijn directe tegenstander instappen, maar ging vol op de enkel staan van de speler van AEK Larnaca. Ondanks alle protesten stond hij binnen twee minuten alweer onder de douche in de bloedhitte van Cyprus.

'Geen speld tussen te krijgen'

Hoewel de AZ'ers nog wel probeerden om de arbiter om te praten, spraken oud-topscheidsrechters Dick Jol en Mario van der Ende tegenover Sportnieuws.nl klare taal. "Geen speld tussen te krijgen", stelt de laatstgenoemde. Jol: "Ernstig gemeen spel, dus terecht rode kaart. Penetra heeft geen intentie om de bal te spelen."

Geen wissel

Ook de assistent-trainer van coach Maarten Martens werd nog op de bon geslingerd door de Duitse scheidsrechter Daniel Schlager. Hij kreeg geel en geen rood. Martens loste vervolgens de man-mindersituatie op door te schuiven met zijn spelers en geen wissel toe te passen. De Alkmaarders moesten al snel op de blaren zitten, toen ze een tegentreffer moesten slikken.

Negatief record in de Eredivisie

In de Eredivisie schreef AZ ook al negatieve historie door veel kaarten te krijgen. De Alkmaarders werden in zeven speelronden al 24 keer op een gele kaart getrakteerd en eenmaal op rood. Dat was nog nooit eerder gebeurd in de Eredivisie.

Feyenoord ontsnapt aan vroege rode kaart

In De Kuip leek Feyenoord een vergelijkbare situatie te ervaren. Anel Ahmedhodzic vloerde Ollie Watkins na een kwartier spelen met een sliding en kreeg daarvoor een gele kaart van de scheidsrechter. De VAR was het hier echter niet mee eens en vroeg de arbiter om de beelden te bekijken. Toch bleef de Sloveense scheidsrechter Rade Obrenovič bij zijn beslissing, waardoor Feyenoord wél ontsnapte aan een vroege rode kaart.

Alles over Conference League

Check hier het laatste nieuws over de Conference League, bekijk ook het aankomende programma en de eerdere uitslagen en via onze speciale clubpagina's ben je altijd snel op de hoogte van de ontwikkelingen bij jouw favoriete club.