Feyenoord heeft ook de tweede wedstrijd in de Europa League verloren. De ploeg van Robin van Persie trad in Rotterdam tegen Aston Villa aan met de sterkste formatie, maar bleek in een zinderend duel niet opgewassen tegen de club uit de Premier League: 0-2. Feyenoord bungelt daardoor onderaan in de Europa League.

Feyenoord begon de Europese campagne met een 1-0 nederlaag bij Braga, maar toen stuurde coach Van Persie een B-ploeg het veld in. Dat deed hij deze keer niet, maar hij moest toch enigszins puzzelen door de afwezigheid van Quinten Timber. Meevaller was wel dat Sem Steijn terugkeerde nadat hij afgelopen weekend tegen FC Groningen ontbrak door ziekte. De aanvoerder kon Feyenoord echter niet aan een Europese stunt helpen.

Scheidsrechter drukt stempel op eerste helft

De fans in Rotterdam hielden al heel snel de adem in toen scheidsrechter Rade Obrenovic na een kwartier naar het scherm werd geroepen. Anel Ahmedhodzic kreeg geel na het neerhalen van Villa-spits Ollie Watkins neer, maar volgens de VAR was rood op zijn plaats doordat de Engelsman doorgebroken was. De arbiter op het veld bekeek de beelden talloze keren, maar bleef uiteindelijk tot vreugde van de Feyenoord-fans bij zijn oorspronkelijke beslissing.

De scheidsrechter zorgde even later echter voor ongeloof. Marco Bizot kon de kopbal van Ayase Ueda net niet voor de lijn tegenhouden en aangezien Obrenovic naar de stip wees, leek het een goal. Hij bedacht zich echter een seconde later en gaf een vrije trap aan Aston Villa aangezien Tsuyoshi Watanabe ergens anders iemand zou hebben vastgehouden. Dat was op de beelden echter nauwelijks te zien, maar de VAR bemoeide zich er niet mee en dus gingen beide teams met een 0-0 stand de rust in.

Aston Villa slaat na rust toe

Ook na de pauze bleef het een spectaculair duel met gevaar voor beide doelen. Sem Steijn miste een enorme kans namens Feyenoord en aan de andere kant raakte Evann Guessand de paal. Na een uur spelen was het eindelijk raak, maar de openingsgoal viel voor de mensen op de tribunes aan de verkeerde kant. Emiliano Buendia liet Timon Wellenreuther met een hard schot in verre hoek kansloos.

Het was ondertussen wel duidelijk dat de krachten langzaam wegvloeiden bij de thuisploeg, maar met een verschil van één mochten ze blijven hopen. Dat veranderde een kwartier voor tijd toen Donyell Malen er bij een counter razendsnel uitkwam. De Feyenoord-defensie kon hem nog afstoppen, maar de bal kwam vervolgens precies voor de voeten van John McGinn en de Schot maakte geen fout.

Feyenoord kreeg een minuut later al de kans om de wedstrijd nog spannend te maken, maar zoals de hele avond al het geval was, stond ook bij de middenvelder het vizier niet op scherp. Hij stuitte van heel dichtbij op Bizot. Daarmee vloeide het laatste beetje geloof bij de thuisploeg ook weg.

Puntloos in Europa League

Waar Aston Villa nu zes punten uit twee duels heeft, blijft Feyenoord puntloos in de Europa League. Dat betekent dat de Rotterdammers nu naar de 34e plek op de ranglijst zakken. Het verschil met plaats 24, die goed is voor deelname in de tussenronde, is al drie punten. Feyenoord speelt op 23 oktober de volgende wedstrijd in de Europa League. Dan komt Panathinaikos op bezoek in Rotterdam. De Griekse club ging eerder op de donderdag thuis onderuit tegen Go Ahead Eagles.

