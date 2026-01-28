Feyenoord kan bijna een volwaardig elftal opstellen met geblesseerde spelers. Tegen Real Betis in de Europa League zijn er maar liefst twaalf spelers niet bij. Trainer Robin van Persie, eveneens niet fit, weet niet wat hij meemaakt.

Voor de uitwedstrijd in Sevilla zijn Sem Steijn, Ayase Ueda, Anel Ahmedhodzic en Tsuyoshi Watanabe achtergebleven in Rotterdam. Zij voegen zich bij een clubje van zes spelers dat al langer geblesseerd is, onder wie Givairo Read, Thomas Beelen en Gernot Trauner. Nieuwkomers Mats Deijl en Jeremiah St. Juste zijn niet speelgerechtigd. Daartegenover staat de terugkeer van Jakub Moder en Bart Nieuwkoop, die net weer fit zijn.

"We staan voor een grote uitdaging", stelde Van Persie in het zuiden van Spanje. "Ik moet zeggen dat ik het nog niet zo extreem heb meegemaakt als deze puzzel. Gekmakend? Nee, dat niet. Het is zoals het is. Wij dealen ermee. Het is een feit dat deze puzzel extreem is voor morgen en richting zondag. We beseffen ons dat we voor een grote uitdaging staan, maar we willen winnen."

Focus ligt op Real Betis

"We willen hier winnen. Daar ligt onze focus", zei Van Persie, die pas daarna naar de competitiewedstrijd van zondag in Eindhoven tegen PSV kijkt. Van Persie wil niet terugkijken naar eerdere nederlagen in de Europa League, maar wil zich richten op het duel met Betis. "We zijn blij en dankbaar dat we nog een kans hebben", zei de coach. "Als we doorgaan, zijn we dubbel dankbaar."

De trainer van Feyenoord hoopt dat de bij Betis "opgeleefde" Braziliaanse oud-Ajacied Antony donderdagavond "rustig aan doet".

Alles over Europa League

