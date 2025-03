Scheidsrechter Dennis Higler na fout bij Ajax - AZ nog altijd de pineut

De KNVB houdt scheidsrechter Dennis Higler voorlopig nog altijd uit de Eredivisie. De veelbesproken arbiter maakte tijdens Ajax - AZ een enorme fout door AZ-speler Alexandre Penetra met rood weg te sturen. Daar moet hij nog altijd voor boeten, want voor de tweede speelronde op rij heeft Higler geen Eredivisie-wedstrijd gekregen.

De scheidsrechterscommissie van de KNVB moest extra haar 'best doen' om Higler geen wedstrijd te geven, want buiten de negen reguliere wedstrijden in het weekend zijn er deze week ook nog twee inhaalduels. Elf mogelijkheden dus voor Higler om terug te keren op een Eredivisie-veld, maar hij moet het doen met nog een week Keuken Kampioen Divisie. Hij fluit namelijk De Graafschap - Roda JC op zondag 6 april.

VAR bij Bas Nijhuis

Wel mag hij in de Eredivisie een keer als VAR optreden, maar doet hij dat dus vanuit Zeist. Bij FC Groningen - PSV moet hij scheidsrechter Bas Nijhuis bijstaan in het videocentrum om eventuele missers te corrigeren of aan te wijzen. De VAR bij Ajax - AZ half maart kon bij Higler zelf niet meer ingrijpen toen hij de rode kaart toonde aan AZ-verdediger Penetra. Omdat het zijn tweede gele kaart was, mocht de videoscheids niets veranderen. Op het veld gaf Higler volgens diverse spelers al meteen aan dat hij een grote fout had gemaakt.

Serdar Gözübüyük

Ondanks dat Serdar Gözübüyük tijdens PSV - Ajax afgelopen weekend werd uitgefloten en spreekkoren tegen zich kreeg vanuit Eindhovense kant, heeft de arbiter wel gewoon weer een wedstrijd gekregen van de KNVB. Hij heeft de leiding over de subtopper Go Ahead Eagles - FC Utrecht.

AZ - Feyenoord

AZ - Feyenoord is komend weekend de topper in de Eredivisie. Die wordt gefloten door Jeroen Manschot. Hij wordt ondersteund door VAR Ingmar Oostrom. De nummers zes en vier in de stand spelen midweeks eerst nog inhaalduels. AZ ontvangt dinsdag RKC en Feyenoord krijgt woensdag FC Groningen op bezoek. Die duels staan onder leiding van respectievelijk Rob Dieperink en Marc Nagtegaal.

Alles over Eredivisie

