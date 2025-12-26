Mohamed Salah heeft gescoord voor Egypte tijdens het duel met Zuid-Afrika in de Afrika Cup (1-0). De aanvaller van Liverpool scoorde de het enige doelpunt voor de Egyptenaren uit een penalty. Niet lang daarna moest Egypte met tien spelers verder omdat Mohamed Hany een rode kaart kreeg.

Net voor rust was het raak voor Egypte. In minuut 45 kreeg de ploeg een penalty, die werd benut door Salah. Daardoor gingen de Egyptenaren met een nipte voorsprong de rust in. Echter kon de ploeg van Hossam Hassan niet lang van de voorsprong genieten.

In minuut 45+2 kreeg Hany een rode kaart, waardoor de ploeg in de tweede helft met tien spelers op het veld stond. Het duel tussen Egypte en Zuid-Afrika op tweede kerstdag was het tweede groepsduel van de Afrika Cup. Beide ploegen wonnen het eerste groepsduel. Egypte kreeg het in de eindfase behoorlijk zwaar, maar wist de voorsprong vast te houden en won het duel, waardoor het zeker is van een plek in de knock-outfase.

Belangrijke rol

Ook in de openingswedstrijd tegen Zimbabwe had Salah een belangrijke rol bij Egypte. Hoewel de ploeg van Hassan het initiatief nam, keek het al na twintig minuten tegen een achterstand aan. Prince Dube zette Zimbabwe op voorsprong. In de tweede helft bracht Omar Marmoush de Egyptenaren weer op gelijke hoogte.

Hoewel Egypte na de gelijkmaker meerdere kansen wist te creëeren, lukte het de ploeg niet om deze te verzilveren, waardoor het duel op een gelijkspel leek af te stevenen. In de blessuretijd wist Salah echter alsnog een tweede treffer te maken voor Egypte, waardoor de ploeg van Hassan er toch nog met de overwinning vandoor ging.

Akkefietje met Arne Slot

De doelpunten voor Egypte kan Salah goed gebruiken. De aanvaller van Liverpool ligt de laatste tijd onder een vergrootglas in Engeland. Liverpool kende een teleurstellende eerste seizoenshelft en nadat hij op de bank belandde, haalde Salah uit naar Slot in de media.

De Nederlandse oefenmeester was daar niet van gediend en liet Salah voor straf eenmalig buiten de selectie. Niet lang daarna vertrok Salah naar Marokko voor het eindtoernooi. De Afrika Cup is een goede graadmeter voor sommige deelnemende landen voor het WK voetbal, dat in de zomer van 2026 plaatsvindt.