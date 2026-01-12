Jong PSV-spits Robin van Duiven staat op het punt Nederland na dit seizoen te verlaten. Met veertien doelpunten in 21 duels maakt hij indruk, maar een kans bij PSV 1 blijft uit. Ervaringsdeskundigen Gertjan Verbeek en Adil Ramzi laten in gesprek met Sportnieuws.nl hun licht schijnen op de situatie van jonge voetballers. "Van Nistelrooij en Huntelaar hebben óók de absolute top gehaald na een tussenstap", zegt Ramzi.

Verbeek, oud-trainer van onder meer Heerenveen en AZ, is onder de indruk van het eerste jaar van Van Duiven in de Keuken Kampioen Divisie. "Hij heeft natuurlijk geen slechte cijfers. Hij speelt in een goed draaiend Jong PSV en krijgt voldoende mogelijkheden om tot scoren te komen. Je ziet wel dat daar zijn kwaliteit ligt. Al moet ik wel eerlijk zeggen dat spitsen in de Keuken Kampioen Divisie ook wel heel veel tijd en ruimte krijgen om de ballen binnen te schieten…"

Gigantische stap van beloften naar hoofdmacht

Volgens Adil Ramzi, oud-trainer van Jong PSV en huidig coach van Oranje onder 19, zit de grootste uitdaging niet in kwaliteit, maar in het mentale. "De overstap is zeker groot. Het voornaamste is dat ontwikkelen belangrijker is dan presteren in de jeugd. Bij hun doorbraak krijgen jonge spelers ineens te maken met een hoog verwachtingspatroon. Je móét als topclub winnen, dat is een groot verschil met het jeugdvoetbal. Dat is het allermoeilijkste van de overstap van de beloften naar het eerste elftal."

Ramzi ziet daarin een structureel probleem binnen jeugdopleidingen van Betaald Voetbal Organisaties. "Ontwikkelen altijd op één, dat kan in de huidige tijd niet meer. Het voetbal is veranderd: het is agressiever, mensen hebben minder geduld en het verwachtingspatroon is een stuk hoger. Wij moeten onze opleidingen veranderen. Het lijkt mij goed om jongens vanaf hun veertiende kennis te laten maken met de druk van móéten presteren. Nu komen ze als achttienjarige speler er pas achter, dat vind ik écht te laat in vergelijking met andere landen."

Dat gebrek aan voorbereiding kost Nederland volgens de oud-voetballer van onder meer PSV en de nationale ploeg van Marokko jaarlijks veel talent. "Ik vind het zonde dat we dertig procent van onze talenten verliezen. Niet door kwaliteit, want je hebt héél veel voorbeelden van spelers die het qua kwaliteiten prima kunnen redden bij het eerste elftal, maar doordat het te lang duurt voordat ze zich hebben aangepast. Daarin kunnen we écht nog grote stappen zetten. We moeten jonge jongens beter voorbereiden op de ‘jungle’."

Tussenstap nodig

Een mogelijke oplossing ligt volgens Ramzi in het accepteren van een tussenstap bij een kleinere club. "Er zijn genoeg voorbeelden van spelers die een tussenstap nodig hebben", doelt Ramzi op jongens als Huntelaar (AGOVV en Heerenveen) en Van Nistelrooij (Den Bosch en Heerenveen). "Als talent heb je altijd het doel om het eerste te halen. Als je merkt: dat gaat niet lukken, dan moet je ook gewoon kijken of je een tussenstap nodig hebt. Huntelaar en Van Nistelrooij hebben óók de absolute top gehaald. Als je dus niet direct doorbreekt bij een topclub, is er niks aan de hand."

Van Duiven naar Real Valladolid

Bij PSV beschikt Van Duiven over een aflopend contract, waardoor hij heeft besloten uit te kijken naar een nieuwe uitdaging. Hij lijkt na het seizoen aan de slag te gaan bij Spaanse tweededivisionist Real Valladolid. "Dat is een héél normale route, want er zijn maar weinig spelers die wél direct de stap naar het eerste weten te maken. Bij Ajax, Feyenoord en PSV werden genoeg spitsen een grote toekomst toegedicht, maar vaak hoorde je er vrij snel daarna niets meer van. Het is gewoon een heel grote stap."

Tegelijkertijd plaatst hij vraagtekens bij een vroeg buitenlands avontuur. "Voor deze jongens is het gewoon heel belangrijk dat ze veel aan spelen toekomen. Vaak kom je voor het eerst op jezelf zonder je familie in een andere cultuur en met een andere manier van trainen. Ik zou denken: laat het eerst eens zien hier in Nederland. In die zin had ik het ook logisch gevonden om naar een club als Heracles te gaan. Maar ja, als hij denkt dat hij in Spanje meer tot zijn recht komt…"

Ramzi sluit zich deels bij die visie aan, maar begrijpt de afwegingen die spelers maken. "Ik ben er voorstander van dat jongens eerst rijpen in Nederland en dan pas vertrekken naar het buitenland", zegt de trainer van Oranje Onder 19, die ervaringsdeskundige is op dat gebied. "Ik ben van Marokko snel naar het buitenland gegaan. Het kost veel tijd om je aan te passen aan een andere omgeving. Het is niet onmogelijk om te slagen, maar het is niet makkelijk. Ik begrijp alleen ook wel dat de financiële situatie voor de spelers en familie meespeelt."

Ervaring met Huntelaar

Verbeek haalt Huntelaar aan als voorbeeld van een speler die binnen Nederland stapsgewijs naar de top ging. "Huntelaar werd in eerste instantie verhuurd aan De Graafschap. Hij was heel getergd, omdat hij van toenmalig trainer Peter Bosz geen eerlijke kans kreeg. Hij baalde daar ontzettend van en heeft toen een jaar bij AGOVV gespeeld. Daar schoot hij de ballen aan de lopende band binnen en kwam hij uiteindelijk op 26 goals in de Eerste Divisie. Toen waren we bij Heerenveen overtuigd: hij gaat een meerwaarde zijn", zegt de trainer die Huntelaar het grote podium gaf.

De ex-trainer benadrukt dat je niet zomaar de stap van de Keuken Kampioen Divisie naar de Eredivisie maakt. "Die sprong is gewoon héél groot, vooral als je zoals Van Duiven naar het eerste elftal van PSV wil. Toen Huntelaar bij ons kwam had hij al bagage met een héél seizoen in de Eerste Divisie. En ook nog bij een club waar je om de knikkers speelt, dat is anders dan Jong PSV. Daarom is de situatie van Huntelaar en Van Duiven eigenlijk niet te vergelijken", besluit Verbeek.

