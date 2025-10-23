Feyenoord pakte donderdag voor het eerst deze Europa League-campagne drie punten. Zonder groots te spelen, werd Panathinaikos met 3-1 aan de kant geschoven. Eén van de weinigen die wel zijn niveau haalde, was Luciano Valente. Zijn spel zorgde ervoor dat een kritische oud-voetballer live op televisie zijn excuses maakte.

In juni, toen Valente nog in onderhandeling was met Feyenoord, speelde hij op het jeugd-EK. Daar was Khalid Boulahrouz niet zo van hem onder de indruk. "I k denk dat die jongen ook tekort komt op dit niveau", oordeelde Boulahrouz snoeihard. "Zelfs om naar Feyenoord te gaan."

Maar inmiddels lijkt Valente niet meer weg te denken uit de basiself van Robin van Persie bij Feyenoord. Het zorgde ervoor dat Boulahrouz in zijn analyse bij Ziggo Sport zijn woorden terugnam. "H ij heeft zoveel talent, speelt met zoveel plezier. Echt een genot om naar te kijken", stelde de oud-international, die zich meermaals verontschuldigde tegenover Valente. "Hij heeft mijn mond goed gesnoerd."

Reactie Valente

Valente werd voor de camera van de zender ook geconfronteerd met Boulahrouz' woorden. "Hij was een keer kritisch over mij. Iedereen stuurde dat naar mij door", was Valentes eerste reactie. "Ik vind het ook wel weer mooi. Iedereen heeft een mening en aan mij is het om het tegendeel te bewijzen. Niks mis mee dat hij dat heeft gezegd", reageerde de Feyenoorder.

"Voor mijn gevoel had ik een prima EK gespeeld. Ik vind het wel heel lief dat hij zijn excuses heeft aangeboden", aldus Valente, die gevleid was door de worden 'topspeler in wording'. "Dat zijn mooie woorden, mooi dat je iemand zo kan overtuigen. Dat doet me goed." De eerste drie punten, excuses én complimenten van Boulahrouz. "Een mooie avond, alleen er is ruimte voor verbetering", erkende de middenvelder.

