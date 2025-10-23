Feyenoord heeft de eerste punten in de Europa League binnen na een zakelijke 3-1 overwinning. De cruciale wedstrijd tegen Panathinaikos was niet hoogstaand, maar werd wel gewonnen. Vooral de wijze waarop Anis Hadj Moussa de 2-1 maakte was om je vingers bij af te likken. Hij speelde zijn tegenstander helemaal suf.

Benjamin was de hoofdpersoon van deze bizarre speeldag in de Europa League, en dat terwijl er niemand op het veld Benjamin heette. De storm met die naam leek bijna roet in het eten te gooien wat betreft het doorgaan van deze wedstrijd. Na wat verschuivingen in aanvangstijd, kon er ‘gewoon’ gespeeld worden om 21.00 uur in De Kuip.

Noodlot slaat toe

Het was een vreemde gewaarwording want een boel supporters waren al in de buurt van het stadion voor de aftrap van 16.30 uur waardoor ze een lange dag tegemoet gingen. Ook toen de wedstrijd begon, bleef Benjamin aanwezig. De spelers hadden in de openingsfase de grootste moeite met de wind; iedereen timede verkeerd wanneer de bal vanuit de lucht weer in het spel kwam.

Na tien minuten veerde De Kuip voor het eerst op; men dacht dat Sem Steijn een legitiem doelpunt had gescoord, maar hij stond meters buitenspel. Desalniettemin was dat het eerste wapenfeit van Feyenoord, dat het eerste deel van de helft de betere ploeg was. Tot het noodlot toesloeg in de 20e minuut. Panathinaikos was snel in de omschakeling en kon tot twee keer toe op het doel van Timon Wellenreuther schieten. De eerste poging pareerde hij nog knap, maar op de rebound was hij kansloos.

Cruciaal doelpunt Read

Daarna kwam Feyenoord in een moeilijke periode terecht, maar vlak voor rust dienden ze zich weer aan. Steijn had een levensgrote kans op de 1-1, maar raakte de bal volledig verkeerd. Zijn schot werd een rollertje in de handen van de doelman. Net toen iedereen zich leek neer te leggen bij een achterstand bij rust, zette Feyenoord nog één keer aan. Gesterkt door het publiek gingen ze nog één keer naar voren. Een voorzet van Sliti leek makkelijk weg te werken voor de Grieken, maar tot drie keer toe maaiden de verdedigers over de bal heen. Read was wel scherp en schoot de bal bij de tweede paal binnen. Een perfect moment vlak voor rust.

Na rust was Feyenoord wederom de betere ploeg en dat werd ook gauw zichtbaar in de stand. Hadj Moussa zette Feyenoord op heerlijke wijze op voorsprong. Hij dolde zijn directe tegenstander volledig suf met eerst een nepschot en later een dodelijke kap. Tot twee keer toe lag de Griek op de grond, waardoor de aanvaller de 2-1 kon binnenwerken.

Eerste punten in Europa

De scheidsrechter legde de bal nog wel op de stip na een handsbal van Panathinaikos, maar die werd teruggedraaid na een ingreep van de VAR. Feyenoord kwam daarna niet meer in de problemen. Vlak voor het einde van de reguliere speeltijd viel er nog een doelpunt. Cyle Larin mocht zijn doelpuntje nog meepikken en zo heeft Feyenoord de eerste drie (en broodnodige) punten in de Europa League binnen.

