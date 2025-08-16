Een doelpuntje scoren is altijd leuk, en een kleine celebration hoort daar vaak bij. Maar voor de Indonesische jeugdinternational Mierza Firjatullah liep een feestje net even anders dan gepland...

Afgelopen dinsdag namen de O17-teams van Indonesië en Tadzjikistan het tegen elkaar op in het Utama Sumatera Utara Stadion in Deli Serdang. Firjatullah mocht het openingsdoelpunt op zijn naam schrijven nadat hij de bal van dichtbij langs de doelman kopte.

De jeugdinternational wilde zijn doelpunt vieren met de supporters, en sprong daarom over de omheining. Wat Firjatullah echter niet doorhad, was dat het stadion een gracht heeft om de supporters weg te houden van het veld.

Diepe val

De Indonesiër viel vervolgens de drie meter diepe afgrond in. Het leek hem echter niet zo veel te doen. Want nadat hij weer overeind stond, ging hij verder met het vieren van zijn doelpunt.

🚨 Indonesia U-17 player Mierza fell into a 10-foot ditch while celebrating a goal against Tajikistan.



The 16-year-old is fine and injury-free 🙏#soccer #viral #football pic.twitter.com/whB9iZoYl4 — MARCA in English 🇺🇸 (@MARCAinENGLISH) August 14, 2025

Na een klein uur spelen werd Firjatullah gewisseld, en na de wedstrijd bleek de schade van zijn val mee te vallen. “Mierza is oké, hij had alleen last van kramp”, zo vertelde bondscoach Nova Arianto tijdens de persconferentie.

Helaas voor Firjatullah was zijn openingstreffer niet genoeg voor de winst. De wedstrijd tussen de beloftenteams van Indonesië en Tadzjikistan eindigde uiteindelijk in 2-2.

Grachten

In sommige stadion zijn grachten aangelegd om de veiligheid te waarborgen. Vooral in de jaren '70 en '80 waren supportersrellen een groot probleem. Grachten moesten er voor zorgen dat hooligans niet op het veld terechtkwamen. Deze zijn daarom aangelegd in de wat oudere stadions. Zo zijn ze te vinden in stadions als De Kuip en Stadio Olimpico (van AS Roma en Lazio).

In moderne stadions wordt er bijna nooit meer voor grachten gekozen, mede door de risico's die ze met zich meebrengen. Daarnaast wordt de veiligheid tegenwoordig geregeld met camera's en stewards.