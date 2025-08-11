Vleugelspeler Alejandro Garnacho van Manchester United is door fans en media 'betrapt'. De speler werd vastgelegd terwijl hij een tatoeage liet zetten op zijn arm. Op de foto is te zien dat hij met de hand van zijn andere arm een voorwerp vasthoudt, dat sterk lijkt op een vape. Twee jaar geleden werd de speler op bijna identieke wijze betrapt.

Op de foto is te zien dat het rechterarm van de aanvaller getatoeëerd wordt, terwijl hij in gesprek is met een persoon naast hem. De voetballer lijkt duidelijk niet door te hebben gehad dat er een foto werd genomen. In zijn linkerhand houdt hij een voorwerp vast, dat lijkt te gaan om een vape. Daily Mail weet zelfs te benoemen om wat voor type vape het zou gaan. Volgens het Engelse medium is het waarschijnlijk een Hayati Pro Ultra.

Legaal

Volgens het Engelse medium is het specifieke model legaal in het Verenigd Koninkrijk. Al is het op zijn zachtst gezegd opmerkelijk te noemen en is het maar sterk de vraag of Chelsea, bij wie de speler in de belangstelling staat, blij is met de ongezonde hobby van de voetballer. De speler zou uit de gratie geraakt zijn bij Ruben Amorim, bij wie dit incident waarschijnlijk niet in positieve aarde zal vallen. De trainer zou hem verteld hebben dat hij een nieuwe club moest gaan zoeken, nadat hij geklaagd had over het feit dat hij op de bank zat tijdens de Europa League-finale tegen Tottenham.

Eerder ook al betrapt

Opmerkelijk genoeg is de speler twee jaar geleden ook al op bijna identieke wijze betrapt. De speler plaatste een foto in zijn verhaal op Instagram waarop hij vanaf de bank in zijn huis zijn club aanmoedigde. Op de bank lag echter een voorwerp dat sterk leek op een vape. De speler verwijderde de foto gauw en plaatste daarna opnieuw een soortgelijke foto, maar dan zonder het betreffende voorwerp.

Fans waren er echter snel bij en hadden een schermafbeelding van de eerste foto gemaakt, waarna deze rondging in de media. Iemand die dichtbij de speler staat, verklaarde vervolgens dat de vape niet van de voetballer, maar van een familielid zou zijn.

