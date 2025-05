Woedende Manchester United-sterspeler sneert keihard naar opvolger Erik Ten Hag: 'Het is waardeloos'

Manchester United-speler Alejandro Garnacho heeft snoeihard uitgehaald naar zijn trainer Ruben Amorim. De maat was vol voor de Argentijnse buitenspeler na de verloren Europa League-finale.

Manchester United beleeft een dramatisch seizoen. Met nog één wedstrijd te spelen, staat de ploeg staat momenteel op een schandalige zestiende plaats in de Premier League. Op woensdagavond had de club uit Manchester de ultieme kans om het seizoen een beetje glans te geven, én om Europees voetbal te behalen.

Geplaagde trainer Manchester United praat na verloren finale over volgend 'moeilijk moment' én zijn toekomst Topcoach Ruben Amorim van Manchester United gaf na de verloren Europa League-finale tegen Tottenham tekst en uitleg over waar en wat er misging, waardoor het seizoen van de gevallen Engelse topclub in een groot drama eindigt.

Alles liep echter helemaal in de soep voor het team van oud-Ajacieden André Onana en Noussair Mazraoui. Ze verloren met 1-0 van Tottenham Hotspur, dat hierdoor voor het eerst in jaren tijd weer eens een prijs heeft gepakt.

Alejandro Garnacho

Garnacho, die meestal basisspeler is, zat tijdens de finale tegen Tottenham verrassend op de bank. Trainer Amorim bracht de Argentijnse aanvaller pas in de 71e minuut in het veld.

'Dat deed Erik ten Hag tenminste wel': harde kritiek op dramatische cijfers van opvolger bij Manchester United Nu Manchester United nog één duel om voor te spelen heeft, beginnen de Engelse media de impact van trainer Ruben Amorim langs de meetlat te leggen. Sky Sports toonde na de verloren Europa League-finale pijnlijke cijfers voor de Portugees, die zijn voorganger Erik ten Hag goed zullen doen.

Na de wedstrijd uitte een gefrustreerde Garnacho zijn onvrede over het seizoen van Manchester United en de keuzes van de Portugese trainer. "Het is zwaar voor iedereen, dit seizoen was waardeloos. We verloren de finale en hebben in de Premier League niks gewonnen. Het is heel moeilijk, we zullen proberen het seizoen af te maken en dan zien we wel wat er daarna gebeurt", zo begon de Argentijn zijn tirade.

Pijnlijke boodschap voor Erik ten Hag: 'Hij niet, in tegenstelling tot Louis van Gaal' Manchester United speelt woensdagavond de finale van de Europa League. De grondlegger daarvan is Erik ten Hag, die vorig seizoen met de club de FA Cup won. Toch heeft zijn oude werkgever een pijnlijke boodschap voor hem.

Vertrek?

"Tot aan de finale speelde ik elke ronde, hielp ik het team en vandaag speel ik maar 20 minuten... Ik weet het niet. De finale, het seizoen, de hele situatie van de club... Ik ga proberen te genieten van de zomer en dan zien we wel verder", aldus de Argentijnse international.

Hiermee hintte de buitenspeler op een mogelijk vertrek. Of hij daadwerkelijk een transfer zal gaan maken is nog onduidelijk. In de zomer van 2022 maakte hij de overstap naar het eerste elftal van United, nadat hij in 2020 was overgenomen uit de jeugdopleiding van Atlético Madrid. Zijn contract loopt tot medio 2028.

Nederlandse voormalig Manchester United-trainer haalt vernietigend uit: 'Hij heeft iedereen teleurgesteld' René Meulensteen, voormalig assistent van Sir Alex Ferguson, is bikkelhard over de prestaties en het gedrag van Alejandro Garnacho, de buitenspeler van Manchester United. De Nederlander heeft louter negatieve woorden over voor de Argentijn.

Boos broertje

Naast de boze woorden van de buitenspeler, gooide zijn broertje, Roberto, extra olie op het vuur. Hij plaatste een foto op zijn Instagram-story met daarbij de tekst: "Werkt als niemand anders, helpt iedere ronde en scoorde in de laatste twee finales om vervolgens negentien minuten op het veld te staan en onder de bus te worden gegooid."

i @rrobber7 op Instagram

Garnacho speelde dit seizoen de meeste wedstrijden van alle Manchester United-spelers (58), met 11 doelpunten en 11 assists.

Alles over de Premier League.

Check hier het laatste nieuws over de Premier League, bekijk ook het aankomende programma, de stand en de eerdere uitslagen en via onze speciale clubpagina's ben je altijd snel op de hoogte van de ontwikkelingen bij jouw favoriete club.