De wereldberoemde Engelse presentator Piers Morgan heeft Erik ten Hag aangevallen. De Nederlandse trainer stond twee jaar aan het roer van Manchester United, maar werd ontslagen na bedroevende resultaten. De presentator wijst hem aan als de reden van de ondergang van de topclub.

Ten Hag werd in 2022 aangesteld bij Manchester United, dat al in relatieve nood verkeerde. Onder de huidige trainer van Bayer Leverkusen verbeterde de resultaten allerminst, maar toch bleef de Nederlander aanhouden als trainer. Totdat hij in 2024 ontslagen werd.

Probleem Cristiano Ronaldo

In de beginfase van zijn ambt bij United stond sterspeler Cristiano Ronaldo nog onder contract. Ten Hag had een moeizame relatie met de Portugees. Hij liet Ronaldo schorsing nadat hij weigerde om in te vallen. "Ronaldo is nooit een probleem voor mij geweest", vertelt de 55-jarige trainer in een interview bij zijn nieuwe werkgever. Hij blikt terug op zijn jaar met Ronaldo.

"Ik denk dat dat het verleden is. Wat er gebeurd is, is er gebeurd. Na dat incident wonnen we twee prijzen met Manchester United (EFL Cup en FA Cup, red.), dus ik wens hem het allerbeste", vervolgt hij zijn interview met de BBC. Britse presentator Morgan reageert cynisch op de beelden. "Dat weten we (dat Ronaldo niet het probleem was, red.). Jij was het probleem", laat hij weten aan zijn 8,9 miljoen volgers op X.

🤣🤣We know. YOU were the problem. https://t.co/TuPVl6Zkau — Piers Morgan (@piersmorgan) August 9, 2025

Bayer Leverkusen

Nadat hij 2025 begon als werkloze trainer besloot Ten Hag enkele maanden rust te pakken. In mei werd hij aangekondigd als vervanger van Xabi Alonso bij Bayer Leverkusen. De Duitse topclub eindigde vorig seizoen als tweede in de Bundesliga. Het seizoen daarvoor pakten ze overtuigend het kampioenschap. Net als bij Manchester United haalt Ten Hag direct een bekend gezicht naar het team: de Nederlandse doelman Mark Flekken kwam over van Brentford.

De Bundesliga begint voor Leverkusen op 23 augustus met een thuiswedstrijd tegen Hoffenheim. Daarvoor speelt Ten Hag met zijn team in de eerste ronde van de beker tegen vierdedivisieclub SG Sonnenhof Großaspach.

