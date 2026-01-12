In mei 2025 raakte een fan van de Schotse club Aberdeen totaal zijn zelfbeheersing kwijt. Na de nederlaag tegen Dundee United gooide hij een stoeltje tegen het hoofd van Aberdeen-verdediger Jack MacKenzie.

Voor de nu 25-jarige linksback waren de gevolgen groot. MacKenzie liep hoofdletsel op. Wonderwel herstelde hij daar vrij snel van en was hij de week erna invaller bij de bekerfinale, die Aberdeen won na strafschoppen. Direct na die finale liep zijn contract af en inmiddels speelt hij voor Plymouth Argyle.

18 maanden gevangenisstraf

De toeschouwer is een man van 32 genaamd David Gowans. Hij kreeg maandag zijn straf te horen: 18 maanden gevangenisstraf en een stadionverbod van tien jaar. De rechter noemde zijn actie "egoïstisch, dom, gevaarlijk en volkomen onverantwoordelijk". Het blijkt dat Gowans vlak voor de wedstrijd een halve liter vodka had gedronken.

The Aberdeen fan who struck Jack McKenzie had been jailed for 18 months. He was also banned from attending matches for 10 years.



David Gowans, 32 threw the chair following the game between Aberdeen and Dundee United at Tannadice on 17 May 2025.#aberdeenfc #coyr #footballnews pic.twitter.com/uHJ7GMWZXk — Aberdeen FC Inverurie Supporters Club (@isc_afcsuppclub) January 12, 2026

"Dit is onacceptabel ", zei Aberdeen-manager Jimmy Thelin destijds. "We moeten alle feiten op een rijtje zetten over wat er werkelijk is gebeurd. Het enige wat we weten is dat Jack een zeer zware blessure opliep. Dit kan niet op deze manier gebeuren."

Veldbestorming

Het was erg onrustig die dag, na de wedstrijd. Op beelden die circuleren op X was te zien hoe honderden losgebroken supporters over het veld lopen, terwijl de verdediger roerloos op de grond ligt. Later wordt hij met flink wat verband om zijn hoofd van het veld gedragen.

JACK MACKENZIE STRUCK BY OBJECT FROM STANDS



The Aberdeen defender is receiving treatment for injuries after being hit during the match.#Aberdeen #JackMacKenzie #ScottishFootball #FanConductpic.twitter.com/8KcG1XivoO — João Neves (@jon_snow_pt) May 17, 2025

Chaos

Alastair Carmichael van de Engelse politie verklaart tegen de BBC dat het allemaal nog veel erger had kunnen aflopen. Hij zei dit tegen de dader: "Wat je hebt gedaan, had totale chaos bij het publiek kunnen veroorzaken. Gelukkig bleef het relatief rustigi n het stadion." Ook neemt hij het Gowans kwalijk dat hij zich niet direct meldde bij de politie na het nicident. "Hij deed dat pas toen hij begon te beseffen dat hij er niet mee weg zou komen."