De 1000 meter bij de vrouwen op de EK afstanden werd door de late afmelding van de Nederlandse topper Anna Boersma een chaos voor haar vervanger. Isabel Grevelt hoorde zondagochtend dat ze binnen een paar uur op het ijs moest staan in Polen en dat zette een streep door haar plannen. Al kon ze met brons alsnog lachen na afloop.

"Ik zou eigenlijk uit gaan rusten, lunchen met mijn vader en een gebakje eten", lachte Grevelt na afloop van haar 1000 meter bij de NOS. Zij werd last minute opgetrommeld om Boersma te vervangen. De enige Nederlandse olympische deelneemster in Tomaszow Mazowiecki wilde zich op de 1000 meter laten zien, maar bleek niet fit genoeg liet ze via sociale media weten. "Onverwachts", was dan ook het antwoord van Grevelt op de vraag hoe haar 1000 meter in Boersma's plaats verliep.

'Ik voelde me niet zo lekker'

"Ik wist tot vanmorgen niet dat ik ging rijden. Daardoor werd het chaotisch, want ik voelde me ook nog niet zo lekker. Maar ik wilde wel de kans pakken." Haar trainer Hein Otterspeer kwam haar het nieuws vertellen. "Oh, ik had eigenlijk andere plannen. Uitrusten sowieso, want ik was echt kapot na zaterdag. En ik zou gaan lunchen met mijn vader." Maar het werd dus de 1000 meter. Grevelt moest in de eerste rit in actie komen én reed ook nog eens alleen. "Er gingen wel wat onzekerheden door mijn hoofd", zei ze.

'Heel spannend'

"Maar het was toch een kans om op een EK te mogen starten en dan ook nog op mijn favoriet afstand. Dus ik was ook wel weer blij. Maar liever had ik me nu ietsje beter gevoeld. Ik miste wat rijwind, maar kon wel een tijd neerzetten voor de anderen. Ik dacht wel dat het genoeg zou zijn voor een podiumplek en ik reed een seconde sneller dan dat ik hier ooit was. Het was heel spannend en ik vind het jammer dat ik niet bovenaan van de Nederlanders ben geëindigd. Maar ik gun het Chloé Hoogendoorn (zilver, red.) ook."

'Dan maar dineren'

Van haar zondagse plannen kwam dus weinig terecht, maar Grevelt kon door haar bronzen medaille in Polen toch lachen. "Nu ga ik mijn medaille ophalen en dan maar dineren met mijn vader."

