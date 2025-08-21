De voetbalwereld rouwt nog steeds om de dood van de broers Diogo Jota en André Silva. Zij kwamen begin juli om het leven bij een verkeersongeval. Toch zijn er ook mensen die geld willen verdienen over de rug van de overleden speler van Liverpool.

Een opmerkelijke website met de naam Diogo Jota Foundation (diogojotafoundation.org) roept ernstige verdenkingen van oplichting op. De pagina werd opgericht slechts drie dagen na de tragische dood van de Portugese international en zijn broer. Dit meldt de Engelse krant The Telegraph.

Op de homepagina staat dat de stichting de nalatenschap van Jota wil eren. En: "Door middel van voetbal, onderwijs en hoop dragen we het licht dat hij heeft achtergelaten voort – en creëren we kansen, vreugde en een blijvende impact voor de jeugd van Gondomar en daarbuiten."

Tienduizenden euro's gedoneerd

De stichting beweert tot nu toe al meer dan 47.000 pond – omgerekend zo'n 54.000 euro – aan anonieme donaties te hebben opgehaald sinds de tragedie op 3 juli. Wie geld wil doneren, wordt doorgestuurd naar een extern platform waar betalingen uitsluitend via cryptovaluta kunnen worden gedaan. Dit wordt gepresenteerd als 'de enige veilige betaalmethode'.

i Een foto van het opgehaalde geld. © The Telegraph

Het ingezamelde geld zou bestemd zijn voor het uitdelen van maaltijden en het ondersteunen van kansarme kinderen op school. Volgens de website zijn er al meer dan 25.000 maaltijden uitgedeeld, 300 kinderen geholpen en vijftig samenwerkingen met diverse 'lokale' organisaties opgezet.

Liverpool en familie weten van niets

Op de pagina prijken logo's van onder meer Liverpool en bedrijven UNICEF en Allianz. Zij zouden de stichting zogenaamd steunen. De Engelse krant nam echter contact op met drie van deze organisaties, en allemaal gaven ze aan geen enkele kennis van of band met de stichting te hebben. Ook de familie van Diogo Jota ontkent elke betrokkenheid met de organisatie, die beweert kantoren te hebben in New York, Londen en Lissabon.

The Telegraph probeerde de opgegeven telefoonnummers te bellen, maar kreeg niemand te pakken. Ook een e-mail naar het vermelde adres bleef onbeantwoord. Complete radiostilte dus.

De Britse Charity Commission, de toezichthouder voor goede doelen, bevestigde dat er geen registratieaanvraag voor deze stichting is ontvangen. Dit versterkt de verdenkingen van oplichting alleen maar meer.