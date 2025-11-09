Even dacht Ajax zondag een positieve opsteker te ontvangen in een toch al roerige week. In een vermakelijk duel met FC Utrecht was het Wout Weghorst die vlak voor de rust de score leek te openen. Het doelpunt werd echter na ingrijpen van de VAR afgekeurd. En daarna voltrok zich voor de ploeg van trainer Fred Grim direct een drama.

Ajax heeft een gigantisch drukke en bewogen week achter de rug. Er werd verloren van Galatasaray, John Heitinga werd ontslagen, Alex Kroes stelde zijn positie beschikbaar en Fred Grim werd aangesteld als tijdelijke trainer. Vervolgens moest de wedstrijd tegen FC Utrecht op zondagmiddag worden gespeeld. Van oudsher een lastige en beladen clash.

Pittig duel

Het was een pittig duel met veel overtredingen. Het golfde in de openingsfase heen en weer en kansjes waren er ook voor beide ploegen. Dat kwam veelal ook omdat beide ploegen slordig waren en veel balverlies leden. Lang leek er geen doelpunt te komen, maar vlak voor rust scoorde Wout Weghorst uit een mooie aanval van Ajax. Maar de VAR greep in en de goal werd afgekeurd wegens een eerder gemaakte overtreding.

Drama voor Ajax

Een zware klap voor Ajax, dat met een voorsprong de rust in dacht te gaan. De ontlading was aanvankelijk groot, maar de VAR greep dus in. En daar bleef het niet bij, het werd nog erger. Nog geen minuut na het afgekeurde doelpunt scoorde FC Utrecht uit een corner. Zo ging niet Ajax maar de thuisploeg met een voorsprong de rust in.

In de tweede helft werd het drama voor Ajax nog groter. Sébastien Haller werkte in de 54e minuut de 2-0 tegen de touwen. Toch mogen de Amsterdammers nog hopen op een positief resultaat. Mika Godts zorgde namelijk binnen luttele minuten na de goal van Haller voor de aansluitingstreffer. Daar bleef het echter wel bij, want de ploeg van Grim kwam in Utrecht niet meer tot scoren. FC Utrecht trok de 2-1 voorsprong over de streep. Ajax verliest door de nederlaag de aansluiting met Feyenoord en PSV.

