Alle signalen stonden op groen voor Joshua Zirkzee om in de winter de overstap te maken naar AS Roma. De Italiaanse club zou hem op huurbasis overnemen van Manchester United, zodat de Nederlandse spits weer minuten kon maken met oog op het WK. Maar die deal lijkt niet meer rond te komen.

De geplande transfer van Manchester United-aanvaller Joshua Zirkzee naar AS Roma tijdens de winterse transferperiode is op spectaculaire wijze mislukt na het ontslag van Red Devils-manager Ruben Amorim, zo meldt The Sun.

Volgens de berichten heeft Manchester United zijn standpunt over de speler gewijzigd en de plannen voor zijn vertrek uit de club uitgesteld. Eerder werd gemeld dat de aanvaller interesse had getoond in een overstap naar AS Roma en onder de indruk was van de ontwikkelingsmogelijkheden bij de club uit de Italiaansse hoofdstad.

Weinig zicht op Oranje

Het contract van Zirkzee bij de Engelse club loopt tot 2029. Dit seizoen speelde de voetballer veertien wedstrijden in de Premier League, waarin hij twee doelpunten scoorde. Volgens Transfermarkt bedraagt zijn waarde 25 miljoen euro. De teller voor het Nederlands elftal staat op zes interlands; de laatste keer dat hij bij de selectie zat was meer dan een jaar geleden (19 november 2024).

Bondscoach Ronald Koeman koos de afgelopen periode steevast voor Memphis Depay in de punt van de aanval. Daaromheen was hij nog zoekende. Hij nam Mexx Meerdink een keer mee - die vrijwel direct geblesseerd raakte - en koos in de laatste interlandperiode voor Strasbourg-spits Emmanuel Emegha. Cody Gakpo en Donyell Malen zijn ook nog opties voor in de punt van de aanval.

