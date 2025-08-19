Jeffrey de Lange en Igor Paixão raken twee ploeggenoten kwijt bij Olympique Marseille. Dat gebeurt niet vrijwillig, want twee spelers zijn op de transferlijst geplaatst door de clubleiding. De Nederlandse keeper De Lange maakte van dichtbij een bizar incident mee.

Frans-international Adrien Rabiot is niet meer welkom bij de club. Hij zou in de kleedkamer ruzie hebben gehad met zijn Engelse teamgenoot Jonathan Rowe. Ook Rowe mag uitkijken naar een nieuwe club. Het incident vond plaats na de competitienederlaag tegen Stade Rennais (1-0 verlies).

"Deze beslissing is genomen vanwege onaanvaardbaar gedrag in de kleedkamer na de wedstrijd tegen Rennes, in overleg met de technische staf en in overeenstemming met de interne gedragscode", meldt Marseille.

Rabiot vaste kracht

Rabiot en Rowe stonden vrijdag gezamenlijk aan de aftrap. De Fransman speelde het hele duel, de Engelsman werd na een uur naar de kant gehaald. Rabiot kwam vorig jaar transfervrij over van Juventus en was een vaste waarde op het middenveld van Marseille. Hij speelde vorig jaar 31 wedstrijden, waarin hij tien keer scoorde en zes assists gaf. Rabiot speelde 53 interlands voor Frankrijk en was in 2022 verliezend finalist op het WK.

Rowe (22) werd deze zomer na een huurperiode voor bijna 15 miljoen euro definitief overgenomen van de Engelse tweedeklasser Norwich. Hij heeft nog een contract tot de zomer van 2029.

Paixão

Sinds deze zomer is Marseille een bekend gezicht rijker. De Braziliaanse vleugelflitser Igor Paixão maakte voor zo'n 35 miljoen euro de overstap van Feyenoord naar de Franse havenstad. De oud-Feyenoorder ontbrak in het openingsduel nog wegens een blessure. Doelman Jeffrey de Lange (ex-Go Ahead Eagles) zat op de bank.

