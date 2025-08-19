De Nederlandse hockeyers grepen afgelopen weekend net naast de Europese titel. Dat was een grote teleurstelling, maar voor België draaide het toernooi helemaal uit op een drama. Onze zuiderburen vlogen er al in de groepsfase uit en pakte een speler zijn spullen na een knallende ruzie. Voormalig tophockeysters Ellen Hoog en Naomi van As geven daar hun mening over.

In de wekelijkse Sportnieuws.nl-podcast van het duo blikken Van As en Hoog uiteraard uitgebreid terug op de Europese kampioenschappen hockey bij de mannen en de vrouwen. De onrust bij de Belgische ploeg is ook niet voorbijgegaan aan de olympisch kampioenen van 2008 en 2012. België was jarenlang een geduchte concurrent, maar na nederlagen tegen Oranje en Spanje sneuvelden ze deze keer al in de poule.

"Dat is natuurlijk dramatisch voor de Belgische ploeg", begint Van As, die al snel het incident na de wedstrijd tegen Spanje aanhaalt. "Ze hebben die wedstrijd geanalyseerd, er zijn harde woorden gevallen en ze zijn eerlijk geweest tegen elkaar. Toen heeft Antoine Kina het kamp verlaten. Die is gewoon weggegaan. Echt bizar."

'Het was gewoon hommeles'

Dat terwijl België ondanks de uitschakeling nog een paar partijen moest afwerken in Duitsland, want zij streden met drie andere landen nog om de vijfde plek. De Belgische bond communiceerde vervolgens dat de speler vanwege persoonlijke omstandigheden was vertrokken, maar dat bleek niet helemaal waar. "Het was gewoon hommeles daar", weet Van As.

"Wat er precies is gezegd weten we niet, maar er zijn een aantal spelers die daar een slecht gevoel bij hebben", vervolgt ze. "Die zeggen: Antoine is gewoon een vriend en ik sta hier met een klotegevoel. De coach zei ook dat de deur altijd open blijft staan. Hij had al contact opgenomen, maar nog geen reactie gehad. Het is niet zo dat hij niet meer bij die selectie kan komen, maar het feit dat je wegloop tijdens het EK."

'Het zit niet goed'

Kina zal met zijn actie ook voor ongemak bij een goede bekende hebben gezorgd. "Zijn vader zit ook gewoon in het begeleidingsteam en die is gewoon gebleven", reageert Hoog. Van As: "Het zou toch wat zijn geweest als hij ook was opgestapt, dan was die rel nog groter geworden."

Het is volgens Hoog wel duidelijk dat er veel aan de hand is binnen het Belgische team. "Kina is bij zijn club echt het mannetje en hier heeft hij te maken met veel andere goede spelers. Als het dan niet loopt, gaan ze naar elkaar wijzen." "Het zit gewoon niet goed bij dat team, maar dat zie je ook op het veld", is de harde conclusie van Van As.

Beluister de podcast met Ellen Hoog en Naomi van As

Ellen Hoog en Naomi van As nemen na een korte afwezigheid weer de sportweek door voor Sportnieuws.nl. Het gaat uiteraard lange tijd over het EK hockey, maar ook komt de Eredivisie aan bod en gaat het zelfs over barbiepoppen. De volledige aflevering is hieronder te beluisteren en daarnaast terug te vinden in je favoriete podcastapp.