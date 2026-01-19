Bij Feyenoord is de onrust inmiddels helemaal compleet. Coach Robin van Persie en middenvelder Quinten Timber vielen elkaar openlijk aan rondom de nederlaag tegen Sparta Rotterdam, maar nu blijkt dat de speler en trainer al eerder 'woorden met elkaar' hebben gehad.

Feyenoord is al enkele weken in een slechte vorm, maar die onrust bereikte zondag een absoluut kookpunt. Dit begon al voor de wedstrijd. Coach Van Persie gaf aan dat hij Timber voor de wedstrijd tegen Sparta passeerde. De trainer gaf als reden dat de middenvelder niet meer alles gaf op de trainingen. Timber beschikt over een aflopend contract en wordt al weken gelinkt aan een vertrek uit Rotterdam. Mede daardoor raakte hij bijvoorbeeld ook zijn aanvoerdersband kwijt.

Timber hoorde na de wedstrijd de uitleg van Van Persie en was het zat. De middenvelder besloot om zich uit te spreken voor de camera van ESPN nadat hij al weken interviews wist te vermijden. Zo vertelde Timber dat hij het 'jammer vindt dat de coach hem al meermaals niet in bescherming neemt' en noemt hij de situatie 'een grote poppenkast'. Daarnaast is de middenvelder het absoluut niet eens met de uitleg. Timber vertelt dat je iedereen bij Feyenoord kan vragen over zijn werkethiek en dat iedereen zal zeggen dat hij er niet met de pet naar gooit.

Kleedkamer

Het Algemeen Dagblad onthult nu dat er nogal wat vooraf ging aan het interview van Timber. Zo zouden de speler en trainer al 'woorden hebben gehad in de kleedkamer'. Timber confronteerde Van Persie daar al met zijn uitleg voor het passeren van de oud-aanvoerder en vertelde al dat hij het met die uitleg absoluut niet eens was. De coach gaf na het interview van Timber nog een persconferentie, waar hij vertelde dat er voor hem persoonlijk 'geen weg terug meer is' voor de middenvelder.

Het lijkt nu aan directeur Dennis te Kloese wat hij met de situatie zal doen. Timber gaf in ieder geval aan dat er veel speelt rondom zijn toekomst en dat de kans groot is dat hij in de komende weken vertrekt. De vraag is echter of Feyenoord dan met Van Persie door wil.

