Michael Reiziger is te gast in Sportnieuws.nl De Maaskantine. In de podcast met Robert Maaskant wordt de afgelopen loting van het WK besproken, maar al gauw vertelt Reiziger over een loting die misschien nog wel vreemder verliep dan die in Amerika. “Je moet met de landen die je geloot hebt een kamertje in…”

Geen gastoptredens van Robbie Williams en Nicole Scherzinger, geen Gianni Infantino of Donald Trump, maar wél de balletjes. Het is ongeveer de enige vergelijking die Michael Reiziger ziet tussen de loting die hij als bondscoach meemaakte van de kwalificatie voor het jeugd-EK, en de loting die Ronald Koeman in Amerika moest verduren.

Vreemde gang van zaken

Toch is de gang van zaken op de kwalificatie van het EK misschien wel vreemder dan de bombastische loting van vorige week. Reiziger deelt hoe de zaken gingen in Zwitserland, en dat is op zijn zachtst vreemd te noemen. “We werden allemaal uitgenodigd in Nyon, in Zwitserland”, begint de bondscoach.

“Dat gaat dan precies zoals we gewend zijn van een loting. En dan moet je daarna met de teams die je geloot hebt, een kamertje in. Daar ga je het speelschema in elkaar zetten. Samen overleg je wie op welke data speelt”, deelt hij. “Daar is niemand van de FIFA of UEFA bij die je vertelt wanneer je moet spelen”, merkt hij op.

Onderhandelen

Dat zorgt voor zo nu en dan voor grootse chaos. Iedereen heeft zijn eigen belangen en wil daar bij blijven. Reiziger keek zijn ogen uit. “Dat was wel even raar. We kwamen in dat kamertje en je ziet meteen al landen die met elkaar proberen zoveel mogelijk voordeel eruit te halen”, lacht hij. “Je zit dan natuurlijk met Noorwegen dat met het hoogste elftal een WK speelt. Israël kan op bepaalde tijden niet want die zitten met de feestdagen. Het was allemaal heel raar”, herinnert hij zich.

Ruzie

Reiziger wachtte de boot rustig af, net als Noorwegen. “Ik kwam er eigenlijk helemaal niet tussen”, bekent hij. Tot er naar hem gekeken wordt, welke wedstrijden hij al had beklonken. “Nou, wij hebben nog niks”, zei Reiziger toen. “Dus laten we nu met z’n allen kijken, dan kunnen we misschien tot een schema komen. Want iedereen moet een oké geven, anders komt er alsnog iemand van de UEFA binnen en die gooit alles in de computer. Dan krijg je een schema en moet je het er mee doen.”

Deze manier van loten kan zorgen voor veel emoties, zo zag Reiziger al gauw. “Het is ook gebeurd dat de UEFA eraan te pas moest komen omdat mensen er niet uitkwamen. “Landen hebben wel ruzie gehad", lacht hij uiteindelijk.

In de nieuwe aflevering van Sportnieuws.nl De Maaskantine ontvangt Robert Maaskant bondscoach Michael Reiziger. De oud-speler van onder meer Ajax en FC Barcelona spreekt uitgebreid over zijn functie als bondscoach van Jong Oranje en zijn verdere ambities als trainer in de voetballerij. Hij blikt terug op pijnlijke momenten uit zijn carrière en spreekt over zijn voetballende zoon Gabriel Reiziger.

Ook vertelt hij openhartig over de uitdagingen als bondscoach en bespreekt hij de specifieke gevallen van Luciano Valente en Mexx Meerdink, waar hij afgelopen zomer veel kritiek over kreeg. Verder delen Maaskant en Reiziger tal van anekdotes over de carrière van Reiziger als speler.