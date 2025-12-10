Michael Reiziger is te gast in Sportnieuws.nl De Maaskantine. De bondscoach van Jong Oranje schuift aan bij Robert Maaskant om over zijn imposante spelerscarrière te spreken én zijn nog vrij jonge trainerscarrière. Toch zit deze al bomvol interessante zaken. Van zijn verschillende rollen bij Ajax tot aan het huidige bondscoachschap. Reiziger geeft een mooi kijkje achter de schermen van de trainerskamer.

Ook is Michael Reiziger openhartig over zijn moeilijkste momenten als speler, die hem nog altijd pijn doen. “Ik had nog heel graag een keer een WK- of EK-finale gespeeld”, deelt hij in gesprek met Robert Maaskant. Reiziger is er van overtuigd dat in zijn loopbaan een Nederlands elftal op het veld stond dat dat had kunnen halen.

'Dan stort alles even in'

Hij deelt hoe het Nederlands elftal in Frankrijk erbij zat. Ze werden op dat WK in de halve finale uitgeschakeld na penalty's tegen Brazilië. Een zwaar moment voor Reiziger, zo deelt hij. "Dan stort alles even in...", geeft hij een tipje van de sluier.

Zelf doet hem nog altijd pijn dat hij één keer de Champions League-finale miste door een gele kaart die hij kreeg in de halve finale. "Ik kon daardoor de finale tegen Juventus niet spelen. Dat blijft altijd bij je." Ajax zou uiteindelijk die finale verliezen van Juventus.

Mexx Meerdink en Luciano Valente

Ook deelt Reiziger hoe het is om al op zo'n vroege leeftijd bondscoach te worden en hoe Nigel de Jong hem daar warm voor kreeg. Hij maakte al het nodige mee, en kreeg ook kritiek. Op zijn vroege contractverlenging, de situatie rondom Mexx Meerdink en ook Luciano Valente. In de podcast geeft hij uitleg over deze zaken.

Hij legt uit hoe hij de selectie samenstelt en zegt ook dat Jong Oranje zeker weten geen opleidingsteam is, maar een prestatieteam. Robert Maaskant spreekt de bondscoach ook over zijn andere liefde: Ajax. De club waar hij als speler opgroeide en als trainer ook al jaren meeliep. Doet het hem nog pijn dat hij daar geen hoofdtrainer is geworden? Je hoort het antwoord in de podcast.

Beluister Sportnieuws.nl De Maaskantine

In de nieuwe aflevering van Sportnieuws.nl De Maaskantine ontvangt Robert Maaskant bondscoach Michael Reiziger. De oud-speler van onder meer Ajax en FC Barcelona spreekt uitgebreid over zijn functie als bondscoach van Jong Oranje en zijn verdere ambities als trainer in de voetballerij. Hij blikt terug op pijnlijke momenten uit zijn carrière en spreekt over zijn voetballende zoon Gabriel Reiziger.

Ook vertelt hij openhartig over de uitdagingen als bondscoach en bespreekt hij de specifieke gevallen van Luciano Valente en Mexx Meerdink, waar hij afgelopen zomer veel kritiek over kreeg. Verder delen Maaskant en Reiziger tal van anekdotes over de carrière van Reiziger als speler.