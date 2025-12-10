In Sportnieuws.nl De Maaskantine schuift Michael Reiziger aan. De bondscoach van Jong Oranje vertelt openhartig over zijn werk bij de KNVB, zijn trainerscarrière en bespreekt ook hoe de wekelijkse overleggen met Ronald Koeman in zijn werk gaan. “Dat neem je allemaal mee in het grotere plaatje.”

Michael Reiziger zit al sinds 2023 bij de KNVB en is daarvoor wekelijks in overleg met Nigel de Jong, die hem binnenhaalde als bondscoach van Jong Oranje en Ronald Koeman, bondscoach van het Nederlands elftal. Terwijl Ronald Koeman net terug was uit Amerika vanwege de loting van het WK, troffen ze elkaar dinsdag alweer voor wekelijks overleg. Robert Maaskant vroeg hoe dat nou in zijn werk gaat.

In gesprek met Ronald Koeman

Daar gaat Reiziger uitgebreid op in: “Je bespreekt in eerste instantie alle spelers; die van Oranje en Jong Oranje. En dan in het bijzonder alle spelers die dichterbij het Nederlands elftal zijn”, legt hij uit. “Daar zit de volledige staf van Oranje bij, inclusief de scouts van Oranje, Nigel de Jong zit erbij, wanneer hij kan. En ik zit daar vervolgens als enige van Jong Oranje bij.”

Vervolgens deelt hij de andere werkzaamheden die komen kijken bij werken voor Oranje wanneer er geen interlandweek is. “Napoli-Juventus was afgelopen week, daar speelden Nederlanders in”, begint Maaskant, “Daar zijn dan ook mensen?”, vraagt hij. Allemaal part of the job volgens Reiziger. “We kijken zoveel mogelijk en bezoeken zoveel mogelijk wedstrijden. Maar we bezoeken ook spelers in het binnen- en buitenland. Je houdt dan de gesprekken hoe het met de speler gaat. Want dat neem je allemaal mee in het grotere plaatje”, legt hij uit.

Op bezoek bij de spelers

Want voor hen is er meer interessant dan alleen maar de prestaties op het veld. “Je wil weten wat de plannen van de speler zijn bij de club, maar ook de plannen van de club bij de speler. Dan kan je een toekomstplaatje maken voor hoe het voor hem zal zijn in Jong Oranje.”

Reiziger is nu sinds 2023 bondscoach van Jong Oranje, dat bevalt hem goed. Hij ziet ook dat het deze cyclus wat minder gaat, waar hij al wat kritiek op kreeg. "De eerste cyclus was een hele goede. We wonnen alle kwalificatiewedstrijden en hebben echt wat neergezet toen. Dat betekent ook dat er hoge verwachtingen zijn. We willen met de KNVB een groot toernooi winnen", deelt hij de visie vanuit de bond. "Dat is ook mijn doel. Ik wil, persoonlijk, het allerbeste eruit halen. Het hoogste eruit halen van wat je kan", besluit hij.

Litteken bij het laatste EK

Reiziger baalt nog altijd van de verloren halve finale van Engeland, die uiteindelijk ook het EK won. "Je weet dat het een moeilijk traject is, om ook echt kampioen te worden. Maar we verloren van echt een goed elftal. Die hadden wij ook. Maar met dat traject, dat heel leuk was, hebben we Jong Oranje wel op de kaart gezet. Met een uitverkocht stadion bij een uitwedstrijd. Dat is ongekend. Het laat zien hoe het leeft bij de jeugd."

Beluister De Maaskantine

In de nieuwe aflevering van Sportnieuws.nl De Maaskantine ontvangt Robert Maaskant bondscoach Michael Reiziger. De oud-speler van onder meer Ajax en FC Barcelona spreekt uitgebreid over zijn functie als bondscoach van Jong Oranje en zijn verdere ambities als trainer in de voetballerij. Hij blikt terug op pijnlijke momenten uit zijn carrière en spreekt over zijn voetballende zoon Gabriel Reiziger.

Ook vertelt hij openhartig over de uitdagingen als bondscoach en bespreekt hij de specifieke gevallen van Luciano Valente en Mexx Meerdink, waar hij afgelopen zomer veel kritiek over kreeg. Verder delen Maaskant en Reiziger tal van anekdotes over de carrière van Reiziger als speler.