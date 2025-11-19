Curaçao heeft zich op indrukwekkende wijze geplaatst voor het WK, een prestatie die niemand enkele jaren geleden had durven dromen. Voormalig Nederlands international Hedwiges Maduro sprak met Sportnieuws.nl over de historische prestatie van het eiland en was ongelooflijk trots. "Dat is in Nederland ondenkbaar, omdat het er niet professioneel uitziet", stelt Maduro.

Curaçao speelde in de allesbepalende wedstrijd met 0-0 gelijk tegen directe concurrent Jamaica. "Het was een intens duel, want ze kregen ook drie enorme kansen om de oren. Maar uiteindelijk heb ik écht genoten, met een mooi resultaat", opent Maduro.

Hij ziet het resultaat van een succesvol jarenplan. "Het is al begonnen met Guus Hiddink en daarna doorgezet met Patrick Kluivert. Toen zijn de zaadjes al geplant, maar Dick Advocaat heeft het natuurlijk helemaal naar zijn hand gezet. Hij is de grote architect achter dit succes en heeft de puzzel in elkaar laten vallen."

'Dat kan niet'

De zoon van een Curaçaose moeder en een Arubaanse vader erkent dat hij nooit heeft durven dromen van een WK met Nederland én Curaçao. "Een aantal jaren geleden had je gezegd: dat kan niet. Alleen, dit was wel hét jaar om het te laten gebeuren doordat de Verenigde Staten, Mexico en Canada niet meededen aan de kwalificatie. Maar ze hebben het geweldig gedaan met drie zeges en drie gelijke spelen. Dat is gewoon heel knap."

Complimenten voor Dick Advocaat

De momenteel clubloze trainer vindt het belangrijk om ook de invloed van Dick Advocaat en zijn staf te benoemen. "Die hebben héél goed werk verricht en de groep geweldig aangestuurd, dat hoor je ook vanuit de spelers. Curaçao heeft natuurlijk een eigen identiteit en cultuur. Ze beleven en benaderen wedstrijden op een heel andere manier. Dat doen ze met harde muziek en dansen in de bus", licht Maduro toe.

"Dat is in Nederland ondenkbaar, omdat het er niet professioneel uitziet, maar dat hoort gewoon bij Curaçao. Ik vind het dan ook goed dat de staf hen een bepaalde vrijheid heeft gegeven en daarnaast structuur heeft aangebracht. Ze hebben nu ook laten zien dat ze op deze manier kunnen presteren. En dat gaan ze ook laten zien op het WK. Ik kan je nu alvast verklappen: ze gaan dansend de stadions binnenlopen en die beelden gaan de hele wereld over."

Bijzondere band met Curaçao

Ondanks dat Maduro in Nederland is opgegroeid, voelt hij zich sterk verbonden met Curaçao. "Ik heb er heel veel mee. Mijn ooms en tantes wonen er nog steeds, dus ik krijg alle nieuwsberichten wel mee", gaat de oud-topvoetballer verder. "Ik ken daarnaast veel jongens uit de ploeg. Met Juninho Bacuna heb ik bijvoorbeeld gespeeld bij FC Groningen en onze families hebben vaak samen gebarbecued. Het is dus hartstikke leuk om te zien dat ze nu succes hebben."

De achttienvoudig international van Oranje baalt achteraf best wel een beetje dat hij niet bij het volksfeest op Curaçao was. "Het hele eiland staat al de hele dag op zijn kop. Ik kreeg ook allemaal video’s toegestuurd dat mensen niet eens meer normaal over straat konden", vertelt Maduro lachend. "Iedereen reed rond met vlaggen en alles erop en eraan, het was mooi om te zien."

Financiële opsteker

De historische WK-plaatsing brengt niet alleen sportief succes, maar ook een financiële opsteker. Maduro wijst erop dat Curaçao nu al zo’n acht miljoen euro aan startgeld heeft verdiend. "Daarmee krijgt het eiland een enorme boost. Je moet niet onderschatten hoeveel geld dat is voor Curaçao. Dat kunnen ze steken in de jeugdopleidingen en het opleiden van trainers. Dan zul je uiteindelijk ook zien dat de jeugd gaat voetballen in plaats van honkballen", zegt Maduro.

