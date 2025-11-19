De gekte is compleet op Curaçao na de historische plaatsing voor het WK voetbal. De ploeg van Dick Advocaat speelde met 0-0 gelijk tegen Jamaica en mag daardoor voor het eerst meedoen aan het WK. Die prestatie levert de bondscoach en zijn assistent Cor Pot ook nog eens een bijzonder eerbetoon op.

Curaçao had in de laatste wedstrijd een gelijkspel nodig tegen Jamaica, maar kreeg vlak voor het duel een klap te verwerken. Bondscoach Advocaat moest vanwege familieomstandigheden naar huis en miste het cruciale duel. Zonder hem hield Curaçao in een ware thriller stand en dus gaat het land voor het eerst naar het WK voetbal.

Dat betekende ook dat er een bedrijf zich aan zijn woord moest houden. Hoofdsponsor van het nationale elftal is luchtvaartmaatschappij Corendon en zij deden voor deze interlandperiode een bijzondere belofte.

Eerbetoon aan Advocaat en Pot

Advocaat en Pot zijn een geliefd trainersduo op het eiland en Corendon wilde hen bij plaatsing dan ook graag in het zonnetje zetten. Ze zouden de naam van het bedrijf voor één dag gaan omdopen tot 'Corendick'. "Aan het logo wordt druk gewerkt. Wij geloven in een 'Dick voor mekaar Show'", zo grapte Martin de Boer, commercieel-directeur van de reisorganisatie, eerder tegen De Telegraaf.

Het bedrijf heeft er dus hard aan gewerkt en het resultaat mag er zijn. Vlak na de plaatsing van Curaçao is het nieuwe logo met de naam 'Corendick' al op de website te vinden. Het bedrijf feliciteert het land op de website en verwijst ook nog eens naar de eerder gedane belofte: "Kwalificatie betekent: voor één dag ons logo als Corendick'.

i De website van Corendon staat volledig in het teken van de WK-plaatsing van Curaçao.

Historie

Curaçao schreef afgelopen nacht historie met de plaatsing voor het WK voetbal. Nooit eerder haalde het land het toernooi. Curaçao wordt ook nog eens het land met het laagste inwonersaantal dat ooit aan het WK heeft meegedaan. Bondscoach Advocaat zal overigens ook in de recordboeken gaan belanden dankzij zijn leeftijd.

