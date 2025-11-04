De Oranje Leeuwinnen weten hun tegenstanders voor de WK-kwalificatie voor het eindtoernooi van 2027. Voor Arjan Veurink was dit zijn allereerste loting als bondscoach, en het uiteindelijke resultaat stemde hem tevreden. "Er wordt héél veel gevraagd van ons", stelt Veurink.

Bondscoach Veurink treft Frankrijk, Polen en Ierland in de kwalificatiecampagne. In een uitdagende poule is Frankrijk de grootste concurrent in de strijd om de groepswinst. Daarnaast zullen ze het opnemen tegen Polen en Ierland. De eerste wedstrijden in de kwalificatiereeks staan gepland van 3 tot en met 7 maart 2026.

"Mijn eerste gevoel is een mooie en uitdagende loting, zeker met Frankrijk. Maar dat is wel een gave tegenstander om tegen te spelen, daar ben ik wel blij mee", luidt de eerste reactie van Veurink. "Polen en Ierland proberen te profiteren van de counter, maar dat zijn ploegen waar je niet zomaar van gewonnen hebt. Er wordt héél veel gevraagd van ons."

Geen kleine landen meer

De Europese kwalificatiecompetitie wordt gespeeld volgens hetzelfde format als de UEFA Women's Nations League, met teams verdeeld over drie competities: League A met 16 teams, League B met 16 teams en League C met 21 teams. Dat zorgt voor dat de beste landen bij elkaar in een groep worden gezet. Uiteindelijk gaat alleen de groepswinnaar rechtstreeks naar het WK.

Het zorgt meteen voor een grote uitdaging, weet Veurink. "Het vrouwenverband in Europa is groeiende en zeker in de A-League", doelt de kersverse bondscoach op de hoogstgerangeerde landen die het tegen elkaar opnemen in de WK-kwalificatie.

"Er is geen enkel land waarvan je zomaar makkelijk gaat winnen en dat komt door de nieuwe setup zoals die nu georganiseerd is. Dat heb ik de afgelopen jaren ook echt geleerd. Om maar één voorbeeld te noemen. We speelden met Engeland tegen België: thuis wonnen we met 5-0, maar uit verloren we met 3-2. Er is geen land meer waar je zomaar van gaat winnen. Natuurlijk zijn we op papier sterker dan sommige landen, maar we worden in iedere wedstrijd op een manier uitgedaagd. En dat is ook alleen maar goed en mooi."

Een echte kraker tegen Frankrijk

De nieuwe trainer van de Leeuwinnen speelde op het afgelopen eindtoernooi óók tegen Frankrijk met Engeland. Hij weet als geen ander waar er kansen liggen. "Makkelijk zal het niet worden, maar uiteindelijk zie ik wel gewoon voldoende perspectief. Frankrijk is heel goed op het moment dat ze de bal hebben, maar ik denk dat wij ze met de Nederlandse speelwijze écht kunnen uitdagen als ze de bal verliezen", licht Veurink toe.

Nederland zal hoogstwaarschijnlijk met Frankrijk strijden om de eerste plek in de poule. Op het afgelopen EK werd er nog met 5-2 verloren van de Fransen. "Het is voor mij best wel moeilijk om daar lessen uit te trekken, omdat ik daar zelf niet direct bij betrokken was", vervolgt Veurink. "Maar je ziet wel dat Nederland héél goed weerstand heeft kunnen bieden in de eerste helft. Er is nu een mooie uitdaging om dat een hele wedstrijd te laten zien."

Blij om Spanje te ontlopen?

Voor veel Nederlandse voetbalfans was er opluchting voor het ontlopen van Spanje, maar daar gaat Veurink niet in mee. "Om eerlijk te zijn, zat ik niet zo in de zaal. Ik wist dat we één topland zouden treffen. Natuurlijk is Spanje een land dat de wereldkampioen is geweest en een fantastische generatie heeft. Die ontloop je liever, maar aar ook Duitsland, Frankrijk en Zweden zijn toplanden."

De bondscoach had het zelfs wel leuk gevonden om juist Spanje tegen te komen. "Afgelopen zomer heb ik op het EK het meest genoten van die wedstrijd. En niet alleen vanwege het resultaat", zegt Veurink lachend, verwijzend naar de EK-finale die winnend werd afgesloten na penalty's. "Het was een fantastische wedstrijd voor het vrouwenvoetbal."