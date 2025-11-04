De Oranje Leeuwinnen kennen hun tegenstanders voor de kwalificatie voor het WK 2027 in Brazilië. Bij de loting in het UEFA-hoofdkantoor in Nyon werd bekend dat de Oranje Leeuwinnen spelen tegen Frankrijk, Polen en Ierland. Het lijkt voor de Leeuwinnen duidelijk dat ze samen met Frankrijk gaan strijden om directe plaatsing voor het eindtoernooi.

De ploeg van bondscoach Arjan Veurink neemt het in de kwalificatie voor het WK 2027 in Brazilië op tegen Frankrijk, waarmee ze zullen strijden om de eerste plek in de groepsfase. Daarnaast kwamen Polen en Ierland uit de koker. De eerste kwalificatiewedstrijden staan gepland van 3 tot en met 7 maart 2026.

Tegenstanders Oranje Leeuwinnen

Nederland krijgt in Frankrijk een bekende tegenstander, die vorig jaar nog een pijnlijke rol speelde op het mislukte EK. De Oranje Leeuwinnen leden een zware nederlaag van 5-2. Frankrijk zelf strandde een ronde later na een spannende strafschoppenserie tegen Duitsland. Polen is ook een bekende voor Oranje. Twee weken geleden stond Polen tegenover Oranje in een oefeninterland, die eindigde in een doelpuntloos gelijkspel (0-0). De laatste tegenstander is Ierland, een land dat tot op heden nog nooit heeft deelgenomen aan een groot internationaal toernooi.

"Mijn eerste gevoel is een mooie en uitdagende loting, zeker met Frankrijk. Maar dat is wel een gave tegenstander om tegen te spelen, daar ben ik wel blij mee", luidt de eerste reactie van bondscoach Arjan Veurink. "Polen en Ierland proberen te profiteren van de counter, maar dat zijn ploegen waar je niet zomaar van gewonnen hebt. Er wordt héél veel gevraagd van ons."

Géén pikant duel met Sarina Wiegman

Oranje was tijdens de loting geplaatst in pot 2. Hierdoor ontliepen de Leeuwinnen tegenstanders als Engeland, Italië en Noorwegen in de kwalificatie. Dat betekent dat een pikante confrontatie met het Engeland van Sarina Wiegman, waar Veurink afgelopen zomer nog haar rechterhand was, in de WK-kwalificatie in ieder geval uitblijft.

De Europese kwalificatiecompetitie wordt gespeeld volgens hetzelfde format als de UEFA Women's Nations League, met teams verdeeld over drie competities: League A met 16 teams, League B met 16 teams en League C met 21 teams. Alleen de winnaars van de vier groepen in de A-League bemachtigen een rechtstreeks ticket voor het WK. als Nederland geen eerste wordt in de poule, speelt het play-offs tegen ploegen uit de B- of C-competities. In totaal worden er elf WK-tickets verdeeld onder de Europese landen. Daarnaast is er nog een extra kans via de intercontinentale play-offs.

Elf tickets voor Europa

Het eindtoernooi wordt over twee jaar gespeeld in Brazilië, van 24 juni tot 25 juli. Net als in 2023, wordt eerst de groepsfase gespeeld waarbij de 32 deelnemende landen worden verdeeld over acht groepen van vier teams. De twee beste landen kwalificeren zich voor de knock-outfase, waarin 16 landen uiteindelijk strijden om de winst. De Europese landen mogen in totaal elf tickets verdelen.

De KNVB had hoge verwachtingen dat het WK vrouwenvoetbal in 2027 samen met België en Duitsland zou worden toegewezen. De teleurstelling was echter groot toen niet Nederland, maar Brazilië de organisatie van het WK kreeg toegewezen. "De vraag is of je die grote stadions in Brazilië, waar de afstanden tussen steden groot zijn, altijd gevuld krijgt," stelt Gijs de Jong, secretaris-generaal van de KNVB tegen het AD. Vooral bij wedstrijden tussen kleinere landen kan dat lastig blijken. "Dat punt hebben wij in onze campagne ook benadrukt."

Ongeslagen WK-kwalificatie

Veurink en de Oranje Leeuwinnen staan voor een flinke uitdaging om de vorige WK-kwalificatie met bondscoach Andries Jonker te overtreffen. Oranje bleef ongeslagen door zes van de acht wedstrijden te winnen en twee keer gelijk te spelen. Ze hadden weinig moeite met tegenstanders als IJsland, Cyprus en Wit-Rusland. Alleen van Tsjechië werd tweemaal niet gewonnen.

Na een uitstekende groepsfase op het WK 2023, waarin ze ongeslagen bleven tegen de Verenigde Staten, Portugal en Vietnam, werden ze uiteindelijk in de kwartfinale uitgeschakeld door Spanje, de latere wereldkampioen.

Volledige loting A-league