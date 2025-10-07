Het is dringen geblazen bij Oranje op bepaalde posities. Waar de spitspositie krap bezet is, is dat bijvoorbeeld achterin totaal niet het geval. Daar heeft Ronald Koeman juist soms hoofdpijn van de keuzes die hij moet maken. Daarbij is Koeman duidelijk en bikkelhard: je kan niet te lang niet spelen. Anders lig je eruit. Een luxepositie voor de bondscoach waar hij deze periode achter blijft staan.

Het is het bericht dat Nathan Aké kreeg van de bondscoach, de linksback van Manchester City. Hij is dit seizoen bij Pep Guardiola op een zijspoor geraakt en kreeg een waarschuwing van Ronald Koeman. " Het kan niet zo zijn dat je bijna niet speelt en toch onderdeel bent van een nationale ploeg. Daar hoort ook wedstrijdritme bij. Er moet wel iets veranderen", zei hij over de situatie van Aké.

Waarschuwing Koeman

De speler had vorig jaar een zware blessure en krijgt nu steeds minder minuten. Waar hij normaliter blind op het papiertje ging, is dat nu niet meer het geval. Nu dreigt zelfs een reserveplek er niet meer in te zitten. Ondanks dat hij een harde kern is, waar Koeman toch graag aan vasthoudt. Zie bijvoorbeeld Stefan de Vrij, die pas sinds de laatste twee weken regelmatig speelt bij Inter. Hij werd toch gekozen boven Matthijs de Ligt. Dat is opvallend.

De Ligt is namelijk ook een bekende kracht van Koeman én doet het nota bene goed bij Manchester United, al is die club in zijn geheel al tijden niet in goede doen. Dat kan een verschil zijn, dat Koeman United niet meer als top ziet in Engeland. Dat zou overigens niet gek zijn, gezien de malaise aldaar.

'Dat is het minst leuke van dit vak'

Toch deed het hem pijn De Ligt niet op te roepen. "Als ik ergens pijn in mijn hoofd van krijg, dan is het om wie ik soms moet slachtofferen voor de plek centraal achterin. Dat is het minst leuke van dit vak, laat ik het zo zeggen. Ik heb veel contact met hem, hij vraagt veel feedback", legt hij uit. Het laat de luxe zien van de vele spelers die wekelijks op topniveau spelen, Koeman heeft keus te over waardoor hij gewoon kan kiezen wie hij wil.

En dat Nederlandse clubs momenteel niet op topniveau zijn, dat zag Koeman ook en laat hij ook zien in zijn keuzes. Dat hij Joey Veerman niet heeft opgeroepen is niet eens in zijn hoofd opgekomen, wat niet gek is. Koeman heeft vaker aangegeven niet op basis van kleinere wedstrijden in Nederland een keuze te maken. Mede daarom is Sem Steijn er niet bij, hij moet het ook volgens Koeman nog op topniveau laten zien. Voor hem moet dat dan de Europa League zijn.

Rouleren?

Koeman houdt iedereen op scherp met deze werkwijze en houdt minder vast aan zijn vastigheden dan de jaren ervoor. Een trend die zich hopelijk doorzet richting het WK, want dan gaat het nóg meer om vorm dan om wat bekend is. Al hoeft men niet te verwachten dat Koeman veel in de basis zal rommelen, ook niet aanstaande interlands.