Ronald Koeman vertelde op de persconferentie van het Nederlands elftal dat hij niet onwelwillend tegenover een bijzondere interland staat. Eerst moet Oranje zich natuurlijk nog wel kwalificeren, maar voor de oefeninterlands richting het WK, kan er zomaar een bijzonder potje op het programma staan. "Nou, misschien wel ja."

In Nederland begint de WK-koorts steeds grotere vormen aan te nemen. Niet eens zozeer voor het Nederlands elftal, dat zal vast wel lukken, maar vooral voor Curaçao, Suriname en Indonesië begint de hoop te leven. De ploegen van onder andere Dick Advocaat, Patrick Kluivert en Stanley Menzo. Allemaal namen waar Ronald Koeman een bepaalde band mee heeft.

Nederlandse bondscoaches

Terwijl hij zich - uiteraard - druk focust op het Nederlands elftal, volgt hij de ontwikkelingen van die landen ook op de voet. "Het lijkt me duidelijk dat voor met name Curaçao of Suriname dat geweldig zou zijn. En al helemaal voor de coaches", vertelt hij desgevraagd op de persconferentie.

Hij noemt één trainer in het bijzonder: Dick Advocaat. De Haagse trainer zei al meerdere malen te stoppen, maar nam toch elke keer nog een klus aan, waaronder dus de bondscoach van Curaçao waar hij met Cor Pot, Kees Jansma en Casper van Eijck een paar keer per jaar naartoe reist. "Voor hem zou het helemaal mooi zijn, dat hij toch nog één keer mag", lacht Koeman.

Contact met Dick Advocaat

Veel contact heeft hij niet met de bondscoaches over het reilen en zeilen van de teams. "Maar bijvoorbeeld Advocaat weet zeker dat ik het hem zeer gun, hoor", zegt hij. Betekent het gebrek aan contact dan ook dat er geen plan bestaat waarin Nederland tegen één van die ploegen oefent? "Nou, misschien wel. Dat weet je nooit", houdt Koeman de deur op een kier.

Het zou een historisch duel zijn nu ook steeds vaker Nederlandse spelers de keuze voor het land waar hun roots ligt maken. Daarbij zijn de banden tussen de trainers ook niet te ontkennen. Koeman en Advocaat hebben veel respect voor elkaar en werkten vaker al samen, of stonden tegenover elkaar.

WK-kwalificatie

Daarvoor moet Nederland zich nog wel plaatsen en daar zijn zes punten voor nodig in de aanstaande twee WK-kwalificatieduels. Donderdag speelt Nederland eerst uit in Malta en zondag ontvangen zij Finland in de Johan Cruijff ArenA.

