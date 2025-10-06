Ronald Koeman werd maandag gevraagd over zijn selectiebeleid voor de deze interlandperiode. De bondscoach van het Nederlands elftal legt uit waarom middenvelders Joey Veerman en Sem Steijn niet bij de groep zitten.

Feyenoord-aanvoerder Steijn zat vorige maand voor het eerst bij de selectie en maakte toen ook zijn debuut voor Oranje. Koeman benadrukt dat hij nog altijd in beeld is, maar: "Het is gewoon het hele plaatje. Je ziet hem bij de groep, daarna kijk je ook hoe ze het bij hun club doen. In Sem z’n situatie vind ik dat hij een stap moet maken op het hoogste niveau."

Steijns ploeggenoot Quinten Timber moest geblesseerd afhaken voor het Nederlands elftal en werd vervangen door Teun Koopmeiners. Koeman geeft toe dat hij niet aan Joey Veerman heeft gedacht als vervanger. "PEC - PSV vind ik geen referentie. Hij moet dat op het hoogste niveau laten zien. Het betekent dat hij in de Champions League het moet laten zien. Hij kan goed voetballen, dat is natuurlijk zo."

Quilindschy Hartman

Ondertussen zit Quilindschy Hartman voor het eerst in twee jaar wél bij de selectie. De linksback maakte deze zomer de overstap van Feyenoord naar Burnley. "De fitheid van Hartman heeft mij overtuigd. Hij komt van een blessure, met een moeilijke laatste periode. Hij heeft vanaf het begin alles gespeeld, was al een tijdje onderdeel van Oranje en heeft het toen goed gedaan. Hij is een echte linksback."

Matthijs de Ligt

Koeman bevestigt ook nog dat Matthijs de Ligt slachtoffer is van een luxeprobleem. De bondscoach heeft de centrale verdediger van Manchester United niet geselecteerd. Hij koos voor onder andere Stefan de Vrij en Nathan Aké. "Als ik ergens pijn in mijn hoofd van krijg, is dat wie ik soms moet slachtofferen voor de positie van centrale verdediger. Dat is het minst leuke van dit vak, laat ik het zo zeggen. Ik heb veel contact met hem, hij vraagt veel feedback."

