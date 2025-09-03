Ronald Koeman hoopt donderdag met Oranje een goed resultaat te boeken in de WK-kwalificatie tegen Polen, maar de laatste training voor dat duel heeft hem weinig vertrouwen gegeven. De bondscoach deed op de persconferentie in aanloop naar de wedstrijd een zorgelijke uitspraak.

Koeman liet de selectie woensdag een onderlinge wedstrijd spelen op de laatste training, maar daar kwamen de basisspelers niet bepaald goed uit. "Klaar waren we nog niet vanmorgen. Het reserveteam was beter. We hebben nog een dag, dat scheelt", vervolgde Koeman. "Hoe het kan? Het kan aan zoveel dingen liggen. Ik word er niet zenuwachtig van, maar het geeft wel weer even het moment een aantal puntjes op de i te zetten. Ik benoem het wel even, het was niet goed."

De bondscoach gaat later op woensdag met de selectie beelden van de training bekijken. "Maar dat doen we altijd, ook als de training geweldig was. Maar dan zie je goede beelden en nu soms wat minder goede beelden." De eindpartij heeft geen gevolgen voor het basiselftal. Koeman: "Dan moet je veranderen op basis van twintig minuten. En het kan ook zijn dat de tegenstander heel goed is op de training, omdat ook zij heel veel goede spelers hebben."

'Dan zullen we er staan'

Middenvelder Tijjani Reijnders maakte deel uit van het basiselftal, bleek uit zijn woorden. "De partij eindigde in 0-0. Misschien lag het aan een stukje scherpte. Er waren te veel slordigheden van onze kant, dat moet er gewoon uit. Dat weten we ook heel goed. Dan nog hoeft het geen probleem te zijn voor morgen. Dan zullen we er staan."

De bondscoach heeft de beschikking over alle 25 spelers. "Memphis Depay en Frenkie de Jong hebben gisteren iets minder gedaan op de training, maar vandaag deden ze aan alles mee. Ze kunnen allebei starten", aldus Koeman.

WK-kwalificatie

Het Nederlands elftal speelt donderdag de derde wedstrijd in de WK-kwalificatie. In De Kuip in Rotterdam is dan Polen de tegenstander. Oranje moet drie dagen later op bezoek bij Litouwen. Het Nederlands elftal staat door zeges op Finland (2-0) en Malta (8-0) met zes punten uit twee duels op de tweede plek in de groep. Finland is met zeven punten uit vier duels de koploper. Alleen de groepswinnaar plaatst zich voor het WK in de Verenigde Staten, Mexico en Canada.

