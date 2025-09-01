Het is een geschenk uit de Braziliaanse voetbalhemel dat Memphis Depay op tijd fit is voor de aanstaande interlands van het Nederlands elftal. Memphis is dé spits van Oranje onder Ronald Koeman en zal dat op het WK ook zijn. Wie anders? Is de grote vraag. Daarbij zal hij in de aankomende interlands de titel van topscorer aller tijden overnemen van Robin van Persie.

Memphis is af en toe onuitstaanbaar, misschien zelfs onzichtbaar, maar heeft altijd waarde voor het Nederlands elftal. Hij is één van de meest besproken spelers van de afgelopen tien jaar maar levert ook het meeste in die afgelopen tien jaar. Niet voor niets staat hij op het punt alleen topscorer aller tijden te worden, de titel die hij nu nog deelt met Robin Van Persie.

Enfant terrible

Ja, hij brengt een hoop gedoe met zich mee. Ook zondagnacht zal hij met een vliegtuig uit Brazilië als de bliksem naar Nederland moeten om op tijd bij Ronald Koeman en zijn teamgenoten te zijn. Ja, hij levert niet meer elke wedstrijd hetzelfde als voorheen. Ja, hij speelt niet meer in een top-5-competitie en ja, soms vertoont hij ander gedrag dan gewenst. Maar er is niemand die het anders of beter gaat doen dan Memphis.

Weghorst het mindere alternatief

Want wat zijn de alternatieven? Wout Weghorst is nu mee achter Memphis, maar vindt vooral zelf dat hij de eerste spits zou moeten zijn. Gezien het feit dat Memphis net terug is, wordt hij dat misschien ook een wedstrijd, maar Memphis is de echte nummer 1 op die plek. Beide spitsen willen zowel binnen- als buiten de lijnen een show ervan maken, Memphis slaagt daar toch het beste in. Zelfs als hij pas net terug is van een blessure.

Cruciaal duel perfect voor Memphis

Of Brian Brobbey moet een wondertransfer maken en daar ineens ontiegelijk in vorm raken of er moet een ander Nederlands talent op staan. Andere smaken zijn er nou eenmaal niet. Dus dan is het toch echt Memphis die de lakens uitdeelt in de punt van de Nederlandse aanval op het WK. Zo'n wedstrijd als de aanstaande tegen Polen, is een typische Memphis-wedstrijd. Een duel met belang, de moeilijkste van de poule, daar gaat hij goed op en is hij goed in.

Een prachtig moment om Nederland met anderhalf been in Amerika te zetten en zichzelf in de geschiedenisboeken te zetten. Zolang hij levert, zal niemand malen om zijn fratsen. Eerder dacht Nederland al dat Memphis afgeschreven was, maar ook toen kwam hij weer terug. Memphis is af en toe onuitstaanbaar, maar wel de spits van Oranje.